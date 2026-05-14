Ein Impuls für den Wirtschaftsstandort Wolfsberg: Der Unternehmer Mario Fritzl hat nach acht Jahren Betriebstätigkeit seiner Firma Malerei & Raumausstattung Fritzl eine eigene 50 Quadratmeter große Verkaufsfläche mit Schauraum sowie eine 300 Quadratmeter große Lagerhalle in der Alten Straße 3 in St. Stefan feierlich eröffnet.

„Ich wollte schon immer eine eigene Verkaufsfläche schaffen, auf der unsere Kunden umfassend beraten werden“, informiert Inhaber und Geschäftsführer Mario Fritzl. Der Betrieb beschäftigt aktuell neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bietet ein breites Leistungsspektrum rund um Malerei und Raumausstattung. Dazu zählen Innenmalerei, Fassaden- und Holzschutzarbeiten, 3D-Entwürfe, Innen- und Außenböden sowie Möbeltapezierungen. Auch das Schleifen und Verlegen von Parkett, Vinylböden sowie Terrassenarbeiten wird angeboten. „Der Mann hinter unseren Böden ist meine rechte Hand Lukas Winklbauer“, so Fritzl weiter. Die Wunschfarbe könne individuell an einer Farbmischanlage gemischt werden.

Aktuell sucht Malerei & Raumausstattung Fritzl dringend Verstärkung: Tischler, Maler, Bodenleger, Lehrlinge sowie Handwerker im Allgemeinen sind herzlich eingeladen, sich zu melden.

Bürgermeister Alexander Radl (SPÖ) ließ es sich nicht nehmen, am Tag der Neueröffnung persönlich vor Ort zu sein. Er gratulierte Unternehmer Mario Fritzl herzlich und hob die Bedeutung regionaler Handwerksbetriebe hervor: „Die Investition in diesen ausgesprochen gelungenen Firmenstandort zeugt von unternehmerischem Mut, fachlicher Qualität und großer Einsatzbereitschaft. Betriebe wie dieser stehen für solides Handwerk, schaffen Arbeitsplätze und stärken unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig. Ich gratuliere herzlich zur Neueröffnung und wünsche weiterhin viel Erfolg.“