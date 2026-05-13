Wie sehr ein Waldbrand ausarten kann, hat der lange Feuerwehreinsatz in Eisbach-Rein gezeigt. In Scheifling konnte am Dienstag zum Glück ein ähnliches Szenario verhindert werden. Kommandant David Leitner wurde am späten Vormittag telefonisch über einen möglichen Waldbrand im Bereich Obere Feßnach informiert. Er veranlasste umgehend die Alarmierung der Freiwilligen Feuerwehr Scheifling sowie der Freiwilligen Feuerwehr Niederwölz.

Im unwegsamen Gelände, rund 200 Meter abseits eines Forstweges, entdeckten die Einsatzkräfte auf einer Fläche von etwa 15 Quadratmetern mehrere Glutnester. Als wahrscheinliche Brandursache gilt ein Blitzschlag.

Die rund 20 Feuerwehrleute begannen sofort damit, die Glutnester abzulöschen. Sie führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die Stelle schließlich mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutstellen auszuschließen.