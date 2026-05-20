Die Brucker Mittelschule ist ein Projekt, das die Politik der Kornmesserstadt schon seit Jahren beschäftigt. Während sich die SPÖ einst einen kompletten Neubau wünschte, hat die ÖVP-FPÖ-Koalition im November 2025 beschlossen, diese bloß zu sanieren. Offen blieb bis dato allerdings, ob auch die Kinder aus Pernegg diese in Zukunft besuchen und sich Brucks Nachbargemeinde entsprechend finanziell an der Sanierung beteiligen wird.

Denn der Pernegger Gemeinderat hat sich Ende 2024 basierend auf einer Umfrage unter den Eltern für einen Wechsel in den Schulsprengel Frohnleiten entschieden. Dem Beschluss liegt ein Antrag von Frohnleiten auf Änderung des Schulsprengels aus dem Jahr 2018 zugrunde. „Es soll zukünftig kein Problem geben, wenn ein Kind woanders zur Schule geht“, erklärte Bürgermeisterin Schmidinger damals der Kleinen Zeitung.

Wechsel abgelehnt

Die endgültige Entscheidung über einen Wechsel lag somit bei der Bildungsdirektion. Nun, eineinhalb Jahre später, ist diese gefallen: Wie die Brucker Bürgermeisterin Susanne Kaltenegger am Mittwoch verkündete, habe die Bildungsdirektion die Schulsprengeländerung abgelehnt: „Pernegg soll bei Bruck bleiben.“

Auf Nachfrage bei der Bildungsdirektion erklärt man, dass die angeregte Änderung des Schulsprengels umfassend geprüft wurde. „Im Verfahren konnte zwischen den beteiligten Gemeinden kein Einvernehmen erzielt werden; auch die fachlichen Stellungnahmen und Prüfkriterien ergaben kein eindeutiges Bild zugunsten einer Änderung“, heißt es dazu. Außerdem habe man berücksichtigt, dass die Sanierung schon konkret bevorstehe, weshalb die bestehenden Sprengel unverändert aufrecht bleiben.

Der Pernegger Gemeinderat stimmte 2024 mehrheitlich für einen Wechsel nach Frohnleiten © KLZ / Tobias Graf

In Pernegg selbst wusste man am Mittwochnachmittag noch nichts von der Entscheidung. Sie müsse das zuerst mit ihren Gemeinderäten besprechen, erklärt Bürgermeisterin Eva Schmidinger. Ihre Amtskollegin Kaltenegger meint hingegen, dass man mit der Entscheidung jedenfalls Gespräche für eine Mitfinanzierung der Sanierung aufnehmen werde. Die Kosten für diese belaufen sich auf 18,5 Millionen Euro, wobei das Land Steiermark 80 Prozent mittels Bedarfszuweisungen übernimmt.

Sanierung bis 2030

Für Kaltenegger ist außerdem klar: „Wir wollen die Mittelschule noch in dieser Periode fit bekommen.“ 2027 soll daher mit der Baugenehmigung die Ausschreibung und Bauvergabe erfolgen, der Baubeginn ist für 2028 avisiert. Durchgeführt werden soll die Sanierung großteils im Sommer, ehe die Mittelschule dann 2030 im neuen Glanz erstrahlt.