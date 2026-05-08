Positive Nachrichten aus dem Wolfsberger Geschäftsleben: Die beiden Traditionsbetriebe Tabakspezialitäten Bardel und Juwelier Waschier feiern am 9. Mai ihre Wiedereröffnung.

Die beiden Geschäfte sind am Hohen Platz Nachbarn © Sandra Zarfl

„Es ist superschön, wieder im eigenen Haus zu sein“, sagt Trafikant Dieter Bardel, der das Geschäft bereits in vierter Generation führt. Genau drei Monate war die Trafik in den ehemaligen Geschäftsräumen eines Juweliers auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Warum? Aufgrund der Bauarbeiten am Hochwasserschutzprojekt am Schossbach im Oktober 2023 entstanden Schäden im Boden des Geschäfts. Der Schossbach fließt unterirdisch unter dem Getreidemarkt, dem Bardel-Haus und dem Kanalplatz und mündet schließlich in der Lavant.

„Der komplette Boden samt Estrich musste erneuert werden“, so Bardel, der die Trafik am Hohen Platz 1998 übernommen hat. Das Geschäft wurde bereits von seinem Urgroßvater erworben; eine Trafik besteht an diesem Standort seit dem Jahr 1872. „Unsere Familie ist seit 1920 hier ansässig“, so Bardel.

Wie die Geschäftsfläche jetzt aussieht? „Alles wirkt großzügiger, moderner und heller mit einem Bereich zur Selbstbedienung. Wir haben auch die alten Möbel aufpolieren lassen, damit der ursprüngliche Charakter erhalten bleibt“, erklärt Bardel in den Räumlichkeiten. Auch ein altes Fenster wurde renoviert, das zuvor jahrzehntelang verdeckt war. Zusätzlich zum Schadensfall hat die Familie Bardel eine fast sechsstellige Summe in die Fassade und die gesamte Infrastruktur investiert.

Nach Einbruch wieder da

Die Freude ist auch beim Juwelier Waschier sehr groß. Denn nicht nur wegen des Einbruchs am 10. Februar musste das ganze Geschäft saniert werden, sondern auch aufgrund des Hochwasserschutzprojektes am Schossbach. „Die letzten Wochen waren für uns sehr anstrengend. Mittlerweile sind wir wieder in gewohnter Qualität für unsere Kunden da“, sagt Junior-Chef Gerhard Waschier und weiter: „Das Geschäft wurde erneuert und modernisiert. Damit die Wertschöpfung im Tal bleibt, haben wir mit regionalen Betrieben zusammengearbeitet.“

Gerhard Waschier im Geschäft © Sandra Zarfl

Die Sicherheitsgläser mussten maßgefertigt werden. Das Eingangsportal, das durch die Wucht des Autoaufpralls beschädigt wurde, musste erneuert werden. „Auch eine nachhaltige Trauringkollektion aus 100-Prozent-Recycling-Gold gibt es neu im Sortiment“, informiert Waschier. Der Juwelier kann ebenfalls auf eine lange Geschichte zurückblicken. Bereits 1891 gründete hier der Uhrmacher Vincenz Klein ein kleines Uhrenfachgeschäft. Einige Bauschäden vom Hochwasserschutzbau werden noch repariert.