Kärnten Premiere vom Ö3-Mikromann im Lavanttal

Tom Walek, besser bekannt als der Ö3-Mikromann, war mit seinem ersten Bühnenprogramm bei den Domspielen in St. Andrä. Rund 150 Besucherinnen und Besucher kamen zur Kärnten-Premiere und hörten sich die Geschichte an, wie es zum Ö3-Mikromann kam und bekamen einige Ausschnitte aus den besten Straßenumfragen zu hören. Zusätzlich gab es einen Einblick in die Ö3-Radiosendung „Walek wandert“, in der auch der ehemalige Bundespräsident Heinz Fischer zu Gast war.