„Das Engagement und die Leistungen meines Vorgängers waren wirklich außergewöhnlich“, sagt Andreas Brunner anerkennend. Der 39-Jährige aus Preitenegg im Lavanttal ist neuer Obmann von caRINDthia. Die Organisation vertritt rund 1500 Mitglieder in ganz Kärnten und ist zentrale Anlaufstelle für Zucht-, Besamungs- und Vermarktungsfragen. Brunner folgt auf Sebastian Auernig, der die Funktion des Obmanns 18 Jahre lang innehatte.

Für Brunner steht fest, dass dieser Wechsel auch mit großer Verantwortung verbunden ist. Inhaltlich setzt Brunner auf Kontinuität: „Mein Anliegen ist es, den erfolgreichen Weg weiterzugehen“, betont er. Gleichzeitig ist es ihm wichtig, die Rinderwirtschaft in Kärnten stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Eine Marketing- und Werbekampagne ist bereits gestartet. „Das Ziel ist es, die Gesellschaft ein Stück weit mitzunehmen und Einblicke in unsere Organisation, die Zuchtbetriebe und die Rinderwirtschaft zu geben.“

Brunner bringt Erfahrung mit. Seit 2014 ist er Obmann der Viehzuchtgenossenschaft Oberes Lavanttal, seit 2016 hat er innerhalb des Zuchtverbandes Funktionen auf Landesebene. „Das hilft mir persönlich schon sehr in Bezug auf meine Rolle als neuer Obmann von caRINDthia.“ Darüber hinaus ist er auch nebenberuflich in der Abteilung 10 der Kärntner Landesregierung tätig. Gleichzeitig arbeitet er täglich am eigenen Betrieb (vulgo Jauk). Schwerpunkte des Betriebes sind die Fleckvieh-Rinderaufzucht, die Fleischrinderzucht und die Forstwirtschaft.

Aufgewachsen ist er am elterlichen Hof in Schönberg in der Gemeinde Bad St. Leonhard. Er hat drei Brüder, alle sind in einer Landwirtschaft tätig. Den Betrieb zu Hause übernahm der älteste Bruder, Brunner selbst jenen seines Onkels: „Ich hatte das Glück, die Landwirtschaft meines Onkels zu übernehmen. Für mich war eigentlich von Anfang an klar, dass mein Weg in die Rinderzucht führt.“ Seinen Hof betreibt Brunner mit seiner Lebensgefährtin. Gemeinsam hat das Paar drei Kinder, die elfjährige Johanna, den achtjährigen Matthias und die sechsjährige Emma. Zudem hilft der Onkel noch mit. „Vor allem die Familie gibt Kraft und bietet Ausgleich“, sagt Brunner.

Besonders schätzt er, dass sich Familie und Beruf an einem Ort verbinden lassen. „Mich freut es, dass ich als Landwirt Familie und Arbeit an einem Standort habe und dass unterschiedliche Generationen voneinander lernen und profitieren. Alle sind eingebunden und man unterstützt sich gegenseitig.“ Auch mit seinem ältesten Bruder arbeitet er eng zusammen. „Ich übernehme einen Teil der Aufzucht der Rinder, er den Milchviehbetrieb.“ In der Zucht geht es laut Brunner vorrangig darum, in Generationen zu denken: „Man versucht immer, die nächste Generation zu verbessern. Als Züchter entscheide ich, welche Genetik ich einsetze und sehe dann später, was daraus wird“, so Brunner, der mit Leib und Seele Landwirt ist.

Gleichzeitig spricht er auch Herausforderungen an: „Die Landwirtschaft verändert sich ständig. Besonders in den letzten Jahren ist eine Flut an Normen und Gesetzen spürbar geworden. Die Bürokratie nimmt viel Zeit in Anspruch, sodass die eigentliche Arbeit teilweise in den Hintergrund rücken muss.“ Auch im Bereich Umweltschutz gebe es laufend neue Anforderungen, „auch wenn Landwirte aus Eigeninteresse schon immer auf Nachhaltigkeit geachtet“ hätten.

Ein weiteres Thema ist die wirtschaftliche Situation der Betriebe: „Auf dem Milchmarkt ist es aktuell sehr schwierig.“ Trotz allem blickt Brunner zuversichtlich nach vorne. „Schön ist, dass sich die Landwirtschaft ständig weiterentwickelt und immer innovativer wird.“ Besonders hebt Brunner das Engagement der Jugend hervor: „Das darf nicht außer Acht gelassen werden. Viele andere Sparten beneiden uns um unsere engagierte Jugend.“