Natürlich hätte Ralf Rangnick auch ein, zwei Hoffnungsträger für die Zukunft mitnehmen können und ihnen die perfekte Vorschau darauf bieten können, was sie einmal im Nationalteam erwarten wird – bessere Erfahrungen als im Rahmen einer WM lassen sich kaum generieren. Natürlich hätte der Teamchef auch weitere LASK-Meister honorieren und beispielsweise Sascha Horvath nominieren können. Natürlich hätte auch die Routine von Maximilian Wöber oder Gernot Trauner einen Mehrwert geboten, wenn sie die körperlichen Fragezeichen zufriedenstellender beantworten hätten können.

Aber unter dem Strich ist es absolut verständlich, dass Rangnick weder auf ungeprüfte Kräfte setzt, noch ein Risiko in Sachen Fitness eingeht. Es ist plausibel, dass sich über einzelne Personalien diskutieren lässt, aber wird wirklich ein Kandidat extrem vermisst? Kann sich jemand klassisch ausgebootet oder unfair behandelt fühlen?

Es ist zu befürchten, dass eine legitime Antwort lauten könnte, dass sich schlichtweg zu wenige weitere WM-Fahrer nachhaltig aufgedrängt haben. So erfreulich es ist, beinahe vollständig in die USA zu reisen, wäre dies kein allzu wünschenswerter Umstand.