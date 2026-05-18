Unmittelbar nachdem der Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in den USA, Kanada und Mexiko präsentiert worden war, hat der ÖFB am Montag auf seinem Campus in Wien-Aspern den Turniersong seiner Endrunden-Kicker angeteasert. Der Titel mit dem Namen „Stripes and Stars“ stammt aus der Feder von Austropopstar Paul Pizzera, als Interpret fungiert offiziell „Das Nationalteam“.
Pizzera hatte mit dem ÖFB-Team schon in der Vergangenheit etwa bei „Hoch gwimmas (n)imma“ zusammengearbeitet. Zur Gänze präsentiert wird „Stripes and Stars“ erst am 31. Mai, einen textlichen Vorgeschmack gab es allerdings bereits. Reime wie „You may have Taylor Swift, but we‘ve got Gregoritsch. You‘ve got Kendrick Lamar, but we‘ve got Alaba. You may have Britney Bitch, we‘ve got Arnautovic“ oder „You may have stripes and stars, but we‘ve got Sabitzer“, waren zu hören.