Hat Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) die externen Experten für die Budgetkonsolidierung wirklich im Alleingang bestellt und den Koalitionspartner nicht einmal eingebunden? Hat die Koalition angesichts der Konflikte um Sparziele und diesen „Schuldenrat“ eigentlich einen abgestimmten Plan zur Sanierung der Landesfinanzen? Und was kostet die Steuerzahler das Engagement der Budgetexperten von außen? Diese und noch mehr Fragen haben SPÖ und KPÖ in ihren Dringlichen Anfragen zum Budgetplan 2027 formuliert. Die Debatte hebt zur Stunde im Landtag an. Die Kleine Zeitung kennt die Antwort auf die Frage nach den Honoraren.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr erhält rund 29.000 Euro, ohne Umsatzsteuer, die beim Wifo nicht anfällt. Die Leiterin des Grazer Uni-Instituts für Finanzrecht Tina Ehrke-Rabel bekommt für ihre Expertise 35.000 Euro inklusive USt. Der Gesundheitsökonom Christian Köck, der ja vor allem im Gesundheitssektor samt den Spitälern Empfehlungen zum Einsparen liefern soll, erhält inkl. USt fast 104.000 Euro.

Als Einzelaufträge gestückelt

Ehrenhöfer hat die Berater in seiner Ressortverantwortung als Finanzlandesrat tatsächlich alleinverantwortlich bestellt. Abgesprochen hat er diesen Schritt im Vorfeld nur mit seiner Parteichefin, Vize-LH Manuela Khom. Es handelt sich um drei einzelne Aufträge, die netto allesamt unter 100.000 Euro liegen. Nur deshalb konnte der Säckelwart sich seine externe Expertise auch im Alleingang sichern. Denn für Auftragsvergaben, die mehr als 100.000 Euro netto kosten, bräuchte es einen Regierungsbeschluss.

Landtag debattiert Experten-Auftrag zur Budgetsanierung

Die Kosten für die externen Experten und deren Beauftragung werden aktuell im Landtag zum Politikum. SPÖ-Chef Max Lercher fragt Finanzlandesrat Ehrenhöfer nicht nur nach den Kosten der Beraterhonorare für die Steuerzahler, sondern auch inwieweit die Koalition mit gemeinsamer Strategie beim Stabilitätspakt unterwegs und ob sie handlungsfähig sei. Auch wollen die Roten wissen, bis wann die ersten Expertisen vorliegen werden. Die KPÖ stellt ähnliche Fragen, schießt sich aber insbesondere auf einen Berater ein, nämlich den den Gesundheitsökonomen Christian Köck. Und sie hat vor auszuloten, inwieweit Ehrenhöfer die Ressorts Gesundheit und Pflege, Bildung oder Soziales abspecken will.

Ehrenhöfer zu Budgetkonsolidierung: „Koalition ist voll handlungsfähig!“

Einmal mehr präzisierte Ehrenhöfer, es handle sich beim medial benannten Schuldenrat um drei einzeln beauftrage Experten und welche Themen sich jede und jeder Einzelne vorknöpft. Auch die Summen legte er auf den Tisch. Die Empfehlungen der Berater seien eine Grundlage für politische Entscheidungen, die die Ressortverantwortlichen treffen werden. Erste Ergebnisse sollen bis Ende Juni 2026 vorliegen, auch in die Mittelfristplanung bis 2030 soll die Expertise einfließen. Denn die Koalition habe sich im Pakt der Konsolidierung und gestern im Landtag auch den gemeinsam getragenen Sparzielen des Stabilitätspaktes mit dem Bund verschrieben. Ja, selbstverständlich sei die Koalition voll handlungsfähig und im Sparkurs grundlegend geeint.