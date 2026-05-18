Dass Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) ein externes Expertentrio für die Budgetkonsolidierung des Landes Steiermark beauftragt, ohne den Regierungspartner FPÖ an der Regierungsspitze einzubinden, hat jüngst für den ersten auf offener Bühne ausgetragenen Koalitionszwist gesorgt. Wie berichtet, sollen ja Wifo-Chef Felbermayr, die Leiterin des Grazer Uni-Instituts für Finanzrecht Tina Ehrke-Rabel und der Gesundheitsökonom Christian Köck der Politik beim Sparen auf die Sprünge helfen. Das blaue Team um Landeshauptmann Mario Kunasek zeigte sich alles andere als begeistert und betonte, ein Kaputtsparen der Steiermark komme nicht infrage, immerhin sei der Schuldenberg eine Folge der schwarz-roten Koalition: „Die Budgetversäumnisse der letzten 25 Jahre können nicht in zwei Jahren kompensiert werden.“ Auch für die Aussage Ehrenhöfers, die Experten könnten Regierungskollegen helfen, ihre Ressorts in den Griff zu bekommen, gab es keinen Applaus von der FPÖ. In die Ressorthoheit dürfe nicht eingegriffen werden.

SPÖ-Chef Max Lercher thematisiert im Landtag den Budgetkonflikt der Koalition © Sp/koenig

Die Opposition will die Landtagssitzung am Dienstag nun offenbar nutzen, um den Keil tiefer in die Koalition zu treiben. Die SPÖ um Max Lercher hat angesichts der Rekordschulden und des Konflikts „Zweifel an der Handlungsfähigkeit der steirischen Landesregierung“ und fragt, ob die Koalition aktuell eine gemeinsame, abgestimmte Strategie zur Budgetkonsolidierung hat. Auch will man wissen, warum Ehrenhöfer den Schuldenrat im Alleingang geholt hat und wie hoch die Kosten für diese externe Expertise sind. Auf der Tagesordnung findet sich übrigens auch der Stabilitätspakt. Und dieser hat ja direkte Auswirkungen auf das Budget 2027. Das Land muss im nächsten Haushaltsvoranschlag nicht 172 Millionen, sondern 377 Millionen Euro einsparen. Kunasek ließ ja damit aufhorchen, dass er den Pakt unterschrieben hat, weil das formal der Landeshauptmann tun muss. Er sei aber nicht eingebunden und informiert gewesen. Auch hier fragt die SPÖ nach: „Trifft es zu, dass innerhalb der Landesregierung und insbesondere mit Landeshauptmann Kunasek keine ausreichende Abstimmung zu den Inhalten des Stabilitätspakts stattgefunden hat?“

KPÖ-Team: Claudia Klimt-Weithaler und Alexander Melinz © KPÖ

Die KPÖ wittert einen erneuten Beraterskandal

Auch die Kommunisten legen den Finger in die Koalitionswunde rund um den Schuldenbeirat und fragen nach den Beraterkosten, die anfallen werden. Sie fokussieren sich aber besonders auf den Gesundheitsökonomen Christian Köck, der schon Anfang der 2000er-Jahre als Berater des Landes engagiert war, um „im Spitalsbereich Schließungen und Zusammenlegungen zu erarbeiten“. Damals schlug er vor, das Kages-Management auszulagern, und die Studienautoren hätten sich selbst als Manager angeboten. In der Folge hat ein Firmengeflecht um Christian Köck den Thermen- und Kurbetrieb in Bad Gleichenberg übernommen. Land und Bund hätten Millionenbeträge an Förderungen beigesteuert und das Land auch „eine stille Beteiligung in Millionenhöhe ohne nennenswerte Sicherheiten“. Am Ende stand die Insolvenz, der Vertrag mit Köck wurde gelöst. 13,6 Millionen Euro des Landes seien damals versickert, so die Kommunisten.

KP-Chef Alexander Melinz und Klubchefin Claudia Klimt-Weithaler erinnern auch daran, dass Köck als Investor, Teilhaber, Geschäftsführer und Betreiber von Privat- und Reha-Kliniken tätig ist – und damit im Mitbewerb mit dem öffentlichen Gesundheitssektor stehe. Sie gehen es durchaus auch polemisch an und fragen, ob Finanzlandesrat Ehrenhöfer sich einem Köck-Zitat aus der Vergangenheit anschließen würde: „Das Gesundheitssystem ist ein fettes Schwein, dem man an beiden Seiten einige Scheiben abschneiden kann.” Und: „Werden Sie von der Beauftragung Christian Köcks als ,Budgetbeirat‘ durch Ihr Ressort Abstand nehmen.“