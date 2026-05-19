Der vielseitige Künstler und Spitzenkoch Peter Troißinger kombiniert in seinen neuesten Werken Künstliche Intelligenz (KI), Fotos sowie Bilder aus Zeitungen und Magazinen mit kräftigen Ölfarben. Am 27. Mai um 18 Uhr präsentiert der Fehringer im Rahmen des siebten Künstler-Treffs im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Feldbach sechs seiner rund 15 Öldrucke auf Aluminium.

Ausdrucksstark und dynamisch

Die KI setzt er dabei zum Verfremden jener Bilder ein, die er aus Zeitungen und Magazinen verwendet. „Ich vergrößere oder verkleinere die Motive, das sind Landschaften, Fische, aber auch dunkle Figuren“, so Troißinger.

Er beschreibt seine Arbeiten zudem als ausdrucksstark und dynamisch, inhaltlich zeitkritisch, jedoch mit positiven Aspekten: „Die Werke erzählen Geschichten und spiegeln dabei den aktuellen Zeitgeist wider.“

„Die letzte KI bin ich“

Warum er ausgerechnet in einer Zeit, in der Kunstschaffende Abstand von KI-generierter Kunst nehmen und sich kritisch dazu äußern, mit KI arbeitet? „Ich war schon immer modern unterwegs. Für mich ist die KI keine Bedrohung, sondern ein modernes Werkzeug. Welche Kunst daraus am Ende entsteht, habe ich selbst in der Hand. Die letzte KI bin ich“, so Troißinger.

Mit seinen neuesten Werken, die den Titel „Karin (KI) + Ich“ tragen, schafft Troißinger nicht zum ersten Mal Kunst, bei der er sich am KI-Begriff bedient. Bereits vor Jahren präsentierte er die Alu-Skulptur „KI-Hase“ – sie war unter anderem auf dem Parkplatz von Sissis Weinbar in Feldbach und im KS Room in Kornberg ausgestellt.