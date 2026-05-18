Zuletzt gab es ja eher schlechte Nachrichten vom Grazer „Klanglicht“-Festival, das aus Kostengründen heuer vom kostenlosen zum zahlungspflichtigen Festival wird. Der Publikumsmagnet in der Grazer Innenstadt muss sich so doch deutlich verkleinern. Doch jetzt überraschten Festival-Initiator und Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner und Kuratorin Birgit Lill-Schnabl mit großartigen Neuigkeiten: Heuer gibt es auch erstmals ein „Klanglicht Wien“.

Möglich wird das durch eine Kooperation mit dem „Theater im Park“. Die Freiluftbühne im privaten Wiener Schwarzenbergpark wurde in der Coronapandemie von Georg Hoanzl und Michael Niavarani als Notlösung ins Leben gerufen. Ab heuer will man den Park auch in der kalten Jahreszeit bespielen – und kam so auf das Kunstfestival der Bühnen Graz. „Seit vielen Jahren verfolge ich aufmerksam und mit großer Bewunderung, was Bernhard Rinner mit Klanglicht in Graz geschaffen hat“, sagt Georg Hoanzl, Gründer und Eigentümer Theater im Park. Er habe es zwar selbst nie nach Graz geschafft, um das Festival persönlich zu erleben, gibt er zu. Aber: „Umso mehr freut es mich, dass wir dieses besondere Erfolgsformat nun gemeinsam nach Wien bringen können.“

Geld fließt in die Kassen der Bühnen Graz

„Das ist eine große Chance für Klanglicht“, sagt Rinner. Nicht nur bekommt das Festival eine große nationale Bühne und wird wohl auch von internationalen Touristen wahrgenommen – ist doch das Belvedere gleich um die Ecke. „Es ist tatsächlich auch eine Kooperation, mit der wir Geld verdienen“, so Rinner, der vor wenigen Wochen erst Einsparungen bei den Bühnen Graz in Millionenhöhe verkünden musste. Der für drei Jahre abgeschlossene Vertrag sieht vor, dass „Theater im Park“ dreimal 50.000 Euro an Lizenzgeldern an die Bühnen Graz zahlt. „Theater im Park“ zahlt die laufenden Kosten und bekommt dafür die Ticketeinnahmen. Das Festival in Wien soll ganz ohne Subventionen auskommen. „Für die Bühnen Graz ist es eine Win-Win-Situation – wir sind glücklich, dass wir das machen dürfen“, lobt Rinner die Kooperation mit Hoanzl. Mit dem Kabarettveranstalter arbeitet man in den Grazer Spielstätten ja schon seit Jahrzehnten zusammen.

Großartige Neuigkeiten: Festival-Initiator und Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner und Kuratorin Birgit Lill-Schnabl © Verena Koch

Beide Festivals finden zwar parallel statt („Klanglicht Graz“ geht vom 23. Oktober bis 7. November 2026, „Klanglicht Wien“ vom 23. Oktober bis zum 10. Jänner), Überschneidungen bei den Kunstwerken soll es aber keine geben. „Es soll sich auf jeden Fall lohnen, beide Festivals besuchen zu können“, kündigt Rinner an. „In Wien dabei sind unter anderem Yasuhiro Chida, Alfredo Barsuglia und Katja Paternoster. Einige Arbeiten werden auch in situ, also speziell für den Ort, entstehen“, ergänzt Lill-Schnabl. Ihr Plan für den Schwarzenberggarten ist, die theatrale Inszenierung des barocken Gartens aufzugreifen – etwa mit Sichtachsen und Spiegelungen. Zwölf Installationen wird es zu sehen geben.

Von touristischen Angeboten wie „Imperial Lights“ im Schlosspark Schönbrunn – oder auch „Lumagica“ in Frohnleiten – will man sich als Kunstfestival mit hohem Anspruch bewusst abgrenzen. Ein Kombiticket mit dem benachbarten Belvedere ist angedacht.

Klanglicht 2025

Schloss Eggenberg wird bespielt

Und in Graz? Das Programm für den Schlosspark Eggenberg will man im Herbst bekanntgeben, der Kartenvorverkauf (Abendkassa 24 Euro, Vorverkauf 19 Euro) ist bereits gestartet. „Wir dürfen diesmal auch Räumlichkeiten im Schloss bespielen – Kirche, Sakristei und Planetensaal“, gibt Lill-Schnabl schon einen Vorgeschmack. Mehr als 108.000 Menschen haben bei der Jubiläumsausgabe im Vorjahr die künstlerischen Installationen in der Grazer Innenstadt besucht, fast 600 Medienberichte gab es. Die Bezahlvariante in Eggenberg wird freilich kleiner: 5.000 Besuche zählte man zuletzt dort bei einer Corona-Variante von „Klanglicht“, deren Laufzeit allerdings wesentlich kürzer war. „Mit 3.000 bis 4.000 Besuchen pro Abend wären wir sehr zufrieden“, antwortet Rinner auf die Frage nach den Erwartungen. Eine Kooperation mit dem Verkehrsverbund – kostenlose Öffi-Tickets für An- und Abreise – ist schon jetzt fix, an einer Koralmbahn-Kooperation arbeitet man.

Nachdem vor Kurzem noch ein Abwechseln von kostenlosen Innenstadt- und kleineren Bezahl-Varianten von „Klanglicht“ im Raum gestanden hatte, ist zumindest für die nächsten Jahre fix, dass man für das Kunstfestival Eintritt bezahlen wird. „Alles andere ist mit der finanziellen Lage der Bühnen nicht wirtschaftlich darstellbar“, sagt Rinner. Finanziert wird „Klanglicht“ in Graz aus dem Budget der – ohnehin stark subventionierten – Bühnen Graz und durch Sponsorengelder. Lediglich kleine Förderungen gibt es aus dem Budget der Grazer Bürgermeisterin und vom Tourismusverband. Ob man auch 2027 im Schloss Eggenberg bleibt, wird sich noch zeigen. Mit dem Universalmuseum Joanneum hat man einen einjährigen Vertrag abgeschlossen – aber auch andere Varianten wären denkbar.