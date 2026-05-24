Begonnen hat alles mit einer Schottergrube: „Das war 1999. Mein Opa führte schon damals ein Erdbauunternehmen, und beim Schotterabbau ist ein See entstanden. Rundherum wurde dann die Freizeitanlage gebaut“, erzählt Lisa Eberdorfer, die Enkeltochter des Gründers. Heute umfasst der Familienbetrieb noch immer die Zweige Schotter und Erdbau, dazu kommen ein Sägewerk und die bekannte Freizeitanlage in Kobenz. Mehrere Generationen arbeiten mit, die ganze Familie ist in das Unternehmen eingebunden.

Seit 1. Mai ist die großflächige Anlage rund um den Schotterteich samt Kiosk wieder täglich geöffnet. Herzstück ist natürlich der See selbst. Was kaum jemand weiß: Er speist sich nicht aus der nahen Mur, sondern aus Grundwasser und hat Trinkwasserqualität. „Es gibt keinen Zulauf und keinen Abfluss. Doch das Wasser ist immer in Bewegung, wir brauchen keine Zusätze, um die Qualität zu halten“, erzählt Eberdorfer. Die Trockenheit in der Region merkt man allerdings auch in Kobenz, der Wasserstand ist aktuell rund einen Meter geringer als üblich.

Boote können beim Kiosk ausgeborgt werden © KLZ / Sarah Ruckhofer

DJ-Musik am See

In seiner Mitte ist der Zechner-Teich fast zehn Meter tief. Rundherum gibt es eine ein Kilometer lange Liegewiese mit vielen Bäumen. Die ganze Anlage ist auf Familien angelegt, im Tageseintritt von fünf Euro für Erwachsene (drei für Kinder) sind auch die zahlreichen Spielmöglichkeiten inkludiert. Dazu gehören ein riesiges Trampolin mit acht Sprungfeldern, ein überdachter Sand-Spielplatz mit Matschküchen und Spielhäusern, ein großer Spielplatz, Motorikspiele, ein Fuhrpark, zwei Wasserrutschen, Riesen-Spiele, Elektrobagger, ein Beachvolleyball-Platz und mehr.

Vor allem bei Familien und Wassersportlern ist der Zechner-Teich beliebt © Kk

Abseits der Badegäste will der Familienbetrieb auch neue Zielgruppen erschließen. Im Vorjahr fand erstmals das „Après Sun“ mit großem Erfolg statt, heuer geht es ab 23. Juni jeden Dienstag weiter. Mit Live-Musik oder DJs und unterschiedlichen Mottos wird auf der Terrasse des Seerestaurants der Sonnenuntergang zelebriert. Apropos Restaurant: Auch da versucht sich die Familie abzuheben. Statt Fastfood gibt‘s eine kleine Karte mit regionalen Zutaten und saisonalen Angeboten, dazu Mehlspeisen aus Lisa Eberdorfers bekannter „Süßer Boutique“.

Sport und Brunch

Neu im Angebot ist heuer „Train & Brunch“ in Kooperation mit dem Leobener Fitnessunternehmen „Rock your body“: Am 4. Juli findet direkt am Ufer des Teiches ein sogenanntes „Functional Training“ in der Gruppe statt. Nach 60 Minuten Sport an der frischen Luft gibt‘s einen gemeinsamen Brunch (Voranmeldung nötig). Weitere Sportangebote (etwa „Afterwork-Trainings“) sind in Planung.