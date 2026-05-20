Robert Brovdi und ein Dutzend Soldaten in Tarnkleidung blicken angespannt auf einen Großbildschirm, ihre Augen verfolgen jedes Pixel. Immer wieder wird das Bild kleinteiliger, die Aufnahmen schärfer. Baumkronen und Felder tauchen am Bildschirm auf. Wenige Augenblicke später erspäht die mit Sprengsätzen bepackte Drohne einen russischen Militär-Lkw. Sekunden später eine Explosion. Ein Erfolg für Brovdi.

Der Mann mit dem rot-grauen Vollbart und der schwarzen Baseball-Kappe ist der Drohnenkommandant der derzeit am meisten geforderten Armee Europas. In den vergangenen Wochen wird seine Arbeit beinahe täglich sicht- und spürbar. Immer und immer wieder greifen ukrainische Drohnen weit hinter der Frontlinie Ziele auf russischem Staatsgebiet an. Zuletzt fand sogar die jährliche Militärparade zum Sieg über Nazi-Deutschland am Roten Platz in Moskau in angespeckter Form statt, weil der Kreml ukrainische Drohnenangriffe fürchtete. Eine Woche zuvor schlug eine Drohne in einem Hochhaus in Moskau ein, diese Woche brannte erneut eine russische Ölraffinerie. Brovdi sagte der BBC zuletzt: „Kaum ein Ziel in Russland ist mehr vor uns sicher.“

Brovdi beginnt an der Front

Kurz vor dem Überfall auf sein Heimatland hat sich Brovdi – der sich selbst den Kampfnamen „Madyar“ in Anspielung auf seine ungarischen Wurzeln gegeben hat – freiwillig für die Armee gemeldet. Seinen Beruf als Getreidehändler und Kunstsammler gibt er kurzerhand auf. „Wir alle wussten, dass der Krieg unvermeidlich war“, erzählt der 50-Jährige heute.

Die ersten Monate verbringt Brovdi im Feld und erlebt die blutigen Schlachten hautnah. Brovdi kämpft in Bachmut, von August 2022 bis Mai 2023 liefern sich Ukrainer und Russen hier die erbittertste Art des Abnützungskampfes. Zehntausende Soldaten sterben. Brovdi überlebt. Als er auch in Cherson unter Beschuss gerät, wird er tätig. Er erinnert sich an Drohnen, die er einst seinen Kindern gekauft hatte. Brovdi gibt eine Bestellung nach der anderen auf. Er will russische Stellungen aus der Luft erkennen. Angriffe sollen keine böse Überraschung mehr sein, sondern erwartbare Gefahren. „Die Idee entstand zunächst aus dem Wunsch nach Selbsterhaltung“, erklärt er.

Drohnen dominieren den Krieg zwischen Russland und der Ukraine | Drohnen dominieren den Krieg zwischen Russland und der Ukraine © APA/AFP

Brovdis Strategie geht auf. Ukrainische Start-ups beginnen Drohnen herzustellen, einige kommen aus dem 3D-Drucker. Parallel dazu entwirft Brovdi eine Taktik der Kriegsführung. Die ukrainische Führung erkennt das Potenzial. Im Juni 2025 ernennt Präsident Wolodymyr Selenskyj Brovdi zum Kommandeur der „Unbemannten Systeme der Streitkräfte“.

Drohnen sollen eine Balance herstellen, wo auf dem Papier keine herrscht. Brovdis Einheiten haben daher den Befehl mehr feindliche Soldaten zu töten, als Russland rekrutieren kann. Das sind über 30.000 Mann pro Monat. Zuletzt soll das Ziel vier Monate in Folge erreicht worden sein.