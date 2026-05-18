Die Klasse 3b der fairtrade-zertifizierten Handelsakademie (HAK) Lienz hat gemeinsam ein nachhaltiges Frühstück organisiert. Eingeladen war eine weitere fairtrade-zertifizierte Schule: Die Mittelschule (MS) Egger-Lienz. Begleitet wurden die jungen Gäste von Lehrpersonen, Vertretern des Elternvereins und Direktorin Gabi Schwab. Für die Stadt Lienz nahmen Gemeinderätin Gerlinde Kieberl und Bürgermeisterin Elisabeth Blanik teil.

Nach den erfolgreichen Initiativen der vergangenen Jahre hat sich eine Projektgruppe mit Schülerinnen und Schülern zusammengefunden, um das Erfolgsprojekt fortzusetzen. Unterstützt wurde das Vorhaben vom Weltladen Lienz. Die Produkte wurden nach strengen Kriterien ausgewählt. „Wir zeigten auf, dass etwas wirklich Besonderes entstehen kann, wenn alle zusammenhelfen. Es war ein gelungenes Frühstück mit großartiger Stimmung, vielen netten Gesprächen und einer coolen Atmosphäre. Die faire und nachhaltige Botschaft lebt und hat Zukunft“, freuen sich die Organisatoren über den gelungenen Vormittag.