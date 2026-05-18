Dieser Bewerb bringt die Jüngsten mit Pflanzen in Berührung und weckt in ihnen nicht selten die Begeisterung für alles, was grünt und blüht. Zum 21. Mal findet bereits die Kinderblumenolympiade statt, die die Kärntner Gärtner in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer sowie der Kleinen Zeitung als Medienpartner veranstalten.

Ab Montag, 18. Mai, haben Kindergärten wieder die Möglichkeit, sich für die Kinderblumenolympiade anzumelden. Doch es gilt, schnell zu sein, ist die Teilnehmerzahl mit 100 Kindergärten begrenzt. Jede Gruppe bekommt in der Folge eine Blumen-, Gemüse- oder Erdbeerampel, die einen Monat lang gemeinsam gepflegt wird. „Dann kommt wieder Gärtner „Flori“ zu Besuch, begutachtet die Pflanze und gibt den Kindern Tipps. Jedes Kind bekommt auch eine kleine Überraschung“, sagt Organisatorin Regina Kneß.

Wie beliebt die Kinderblumenolympiade ist, zeigt der Umstand, dass viele Einrichtungen seit Jahren dabei sind. Ambitionierte Junggärtnerinnen und Junggärtner haben noch eine weitere Möglichkeit, ihre Begeisterung für Pflanzen unter Beweis zu stellen. Im Rahmen der 29. Blumenolympiade findet auch heuer wieder der Bewerb „Kind & Garten“ statt. „Ob Hochbeet, Gemüsekisterl oder Blumengarten – wir freuen uns auf viele Teilnehmer“, sagt Kneß. Die besten Projekte werden prämiert, zudem gibt es eine Einladung zur Siegerehrung im September. Weitere Infos unter www. blumenolympiade.at.