Vor drei Jahren meldete die teilstaatliche OMV den größten Gasfund der vergangenen vier Jahrzehnte in Wittau im Marchfeld (Niederösterreich). In dieser Woche beginnt die OMV mit der Förderung von Gas. 48 Terawattstunden Gas – rund die Hälfte des Jahresbedarfs – sollen sich in der Tiefe befinden. Der Erdgasverbrauch in Österreich lag im Jahr 2025 bei 80,9 Terawattstunden (TWh). Nach der Erschließung des Vorkommens soll sich die Gasproduktion der OMV in Österreich immerhin um 50 Prozent erhöhen.

BILD zu OTS - OMV Exploration Wittau © APA / Alexandra Braschel

Neben OMV-Vorstandsvorsitzenden Alfred Stern und Bundeskanzler Christian Stocker haben sich Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zum Produktionsstart angekündigt. Um das Gas zu fördern, musste eine zehn Kilometer lange Pipeline zu der von der OMV betriebenen Erdgasaufbereitungsanlage Aderklaa verlegt werden. Etwa acht Jahre dürfte Gas aus der Erde in Wittau geholt werden.

Fördermengen sind gesunken

Seit Jahren sinken die Fördermengen in Österreich (neben der OMV fördert auch die RAG Austria), entsprechend ging der Grad der Eigenversorgung mit Erdgas zurück. Er betrug in den 1970er-Jahren noch 66 Prozent, aktuell sind es weniger als zehn Prozent: In den vergangenen Jahren deckte Österreich laut Daten der Geosphere Austria gerade einmal etwa sechs Prozent seines Jahresbedarfs aus auf eigenem Staatsgebiet gefördertem Öl und Gas. Konkret wurden 2025 464.830 Tonnen Öl (-2,4 Prozent zu 2024) und 491,1 Millionen Kubikmeter Gas (minus 45,4 Millionen gegenüber 2024) gefördert. Bei konstanter Jahresproduktion sind in Österreichs Lagerstätten laut jüngstem Bericht der Geosphere Austria Erdöl noch für acht Jahre und Naturgas noch für zwölf Jahre vorrätig.

Weltweit nimmt die Förderung von Erdöl weiterhin zu und liegt bei Erdgas (Erdgas- und Erdölbegleitgas) auf gleichbleibend hohem Niveau