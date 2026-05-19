La Perla – der Name des Lokals war das einzige, was Unternehmer Urim Kastrati (49) vor mittlerweile acht Jahren beibehielt, als er das Geschäft in der Leobener Straußgasse vor mittlerweile acht Jahren übernahm. „Alles, aber wirklich alles andere habe ich neu gemacht. Die Räumlichkeiten waren in einem sehr desolaten Zustand. Es gab viel zu tun“, erinnert sich Kastrati.

Er habe sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um das Lokal und dessen Einrichtung wieder auf Vordermann zu bringen. So habe er die Be- und Entlüftung, die Wasser- und Elektroinstallation, den Boden, die Einrichtung und noch vieles mehr vollkommen herausreißen und neu machen müssen.

Pizza und Kebap von A bis Z

Der Start mit seinem neuen Lokal, in dem er Pizza und Kebap von A bis Z, Burger, Cevapcici, Salate und mehr auf der Speisekarte stehen hat, verlief zunächst etwas holprig. Denn bereits kurze Zeit nach der Neueröffnung in der ohnedies nicht gerade einfachen Gastronomie sei ihm die Coronapandemie in die Quere gekommen, meint Kastrati.

Nur ungern denkt er an die ganzen rigorosen Einschränkungen und die Lockdowns zurück. „In den ersten drei Wochen der Pandemie habe ich kein einziges Gericht verkauft. Ich habe schon sehr konkret ans Aufhören gedacht“, gibt Kastrati zu. Und das, obwohl die Branche immer sein großer Wunsch gewesen sei.

Gastronom mit Leib und Seele: Urim Kastrati beim Pizzamachen im La Perla © KLZ / Andreas Schöberl-Negishi

Inzwischen habe sich das La Perla mit seinem guten Essen und seinem schnellen Lieferservice, für den Kastratis Mitarbeiter Milan Petrovic zuständig ist, aber in der Stadt Leoben, in der es jede Menge ähnlicher Lokale gibt, gut etabliert: „Es ist immer ein bisschen Auf und Ab. Aber ich muss sagen, dass ich insgesamt sehr zufrieden mit dem Geschäft bin“, betont Kastrati.

Bei der Arbeit bekomme er immer wieder tatkräftige Unterstützung von seiner Familie – Kastrati hat drei Kinder. Bei ihm laufe das Geschäft mit hungrigen Gästen generell gut – egal, ob sie die Gerichte an der Theke einpacken lassen und mitnehmen oder, ob sie an einem der Tische im Lokal Platz nehmen und dort schmausen.

„Lieferservice musst du einfach haben“

Entscheidend sei aber jedenfalls auch der Lieferservice: „Das kostet zwar eine Menge und ist recht aufwändig. Aber heutzutage geht es für ein Lokal ohne eine schnelle und verlässliche Zustellung nicht. Das musst du einfach haben“, weiß Kastrati. Bevor er das La Perla in Leoben übernommen hat, hat er bereits in Bruck als Angestellter in einem Restaurant gearbeitet.

„Ich habe aber schon damals mit meiner Familie in Leoben gewohnt. Seit 2003 bin ich in Leoben, bin nach dem Krieg im Kosovo weggezogen“, erzählt Kastrati. Sein Berufsweg sei eigentlich anders vorgezeichnet gewesen: Im Kosovo habe er Jus studiert, als er nach Österreich gezogen ist, hat er allerdings den Beruf des Malers erlernt und als Fassadenmaler und Parkettleger für eine namhafte obersteirische Firma gearbeitet.