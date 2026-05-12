„Eigentlich hat eins das Andere ergeben“, fasst Markus Stabler aus Kammern zusammen. Er bezieht sich damit auf seinen beruflichen Werdegang, der ihn dazu geführt hat, sich im Jahr 2017 mit „Stabler Sicherheitstechnik“, einem Unternehmen für Alarmanlagen und digitale Videoüberwachung, selbstständig zu machen.

Nach Stationen bei der Voest in Donawitz als Regeltechniker in der Instandhaltung und einer Tätigkeit im Lagerhaus Trofaiach im Außendienst für Bauelemente, bei der er schon vielfach mit Einbruchschäden zu tun hatte, hat sich Stabler schließlich selbstständig gemacht, um flexibler zu sein. „Über Umwege habe ich meinen heutigen Kollegen von der Partnerfirma Gaich kennengelernt, der mich auf den Bereich Sicherheitstechnik aufmerksam gemacht hat“, erzählt der 41-Jährige.

„Was gibt es bei mir zu holen?“

Zum Thema Einbrüche berichtet der Sicherheitsexperte, dass man in der Region im Vergleich zu anderen Gebieten wie beispielsweise Graz grundsätzlich in einem „gelobten Land“ lebe, die Fälle würden aber zunehmen – vor allem entlang der Autobahn, etwa in Judenburg, Kraubath oder St. Michael. „Die Vorgehensweise der Täter wird immer skrupelloser und unverschämter, Einbrüche laufen immer organisierter ab und passieren oftmals tagsüber“, weiß der Experte.

Stabler ist Spezialist für Alarmanlagen und digitale Videoüberwachung © Bianca Rohrer

Aber auch wenn das Bewusstsein für Sicherheit über die Jahre merklich zugenommen habe, würden viele nach dem Credo „was gibt es bei mir schon zu holen?“ agieren. Dazu bemerkt Stabler, dass es in vielen Fällen kaum etwas zu holen gebe, Einbrüche aber dennoch erfolgen.

Langanhaltender psychischer Schaden

Zudem dürfe der Schaden, der verursacht wird, nicht unterschätzt werden – und dabei bezieht sich Stabler nicht auf materielle Verluste: „Oft entsteht ein psychischer Schaden, der durch die Unsicherheit in den eigenen vier Wänden entsteht, durch die Angst bei nicht identifizierbaren Geräuschen. Und diesen Schaden kann auch keine Versicherung gutmachen.“

Der Experte empfiehlt deshalb, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch wenn es unangenehm sei: „Grundsätzlich ist Abschreckung das oberste Gebot, um sich vor Einbruch zu schützen.“ Seine Empfehlung, die sich mit polizeilichen Statistiken decken würde, sei die Installierung einer Alarmanlage. Kameras seien zwar beispielsweise bei Problemen mit Vandalismus sinnvoll, einen direkten Schutz vor Einbrüchen würden aber nur Alarme bieten: „Bei Videoüberwachung kann es vorkommen, dass die Täter noch in die Kamera lachen. Der Vorteil eines Alarms liegt darin, dass er nicht kalkulierbar ist. Der Einbrecher weiß nicht, was ihn erwartet, ob beispielsweise die Polizei kommt. Dieses Risiko hemmt.“ Das Um und Auf bleibe aber Nachbarschaftsunterstützung.

Laut Experten das Wichtigste bei der Installation von Sicherheitstechnik: „Alles steht und fällt mit einer fachgerechten Montage, um Fehlalarmierungen und Ausfälle zu vermeiden.“ Für ihn sei daher ein individuelles Gespräche vor Ort essenziell.