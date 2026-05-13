Anfang des 20. Jahrhunderts wurde durch die Federweißinteressentenschaft die Wasserversorgung für den Ortskern von Mautern errichtet. Am 17. November 1956 erfolgte schließlich die Gründung der Wasserwerksgenossenschaft Mautern, deren Name im Jahr 1962 in Wasserversorgungsgenossenschaft (WVG) geändert wurde.

Somit feiert die WVG rund um Obmann Hannes Lerchbaum und Stellvertreter Johann Lanzmaier heuer 70 Jahre. Begangen wird dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür am Samstag, 16. Mai, ab 14 Uhr, beim Hochbehälter im Gaisgraben. 424 Bewohner von Mautern sind Mitglieder der WVG. Im Jahr 2025 betrug der Wasserverbrauch 66.560 Kubikmeter Wasser, was 66,56 Millionen Litern Wasser entspricht.

Laufende Entwicklungen

In all den Jahren gab es viele wichtige Ereignisse, wie die Verantwortlichen berichten. Unter anderem erfolgte in den Jahren 1958 bis 1959 die Errichtung der Quellenanlage in der Magdwiesen.

Ausschuss der WVG Mautern: Josef Moisi, Johann Lanzmaier, Hannes Lerchbaum, Theresa Weber, Karl Hubner © KK

Weil es aufgrund der wachsenden Bevölkerungszahlen immer wieder zu Versorgungsengpässen gekommen ist, sei es notwendig geworden, neue Quellen zu erschließen. So kam es nach Verzögerungen in den Jahren 1978/79 zum Baustart einer neuen Anlage im Gaisgraben.

Altes Leistungsnetz als Herausforderung

Von 1990 bis 2020, unter dem damaligen Obmann Johann Glatz, erfolgten laufend Erweiterungen der Ortswasserleitung. Eines seiner Herzensprojekte war die Sanierung der Pumpanlage in der Magdwiesen, deren Planung im Jahr 2018 startete. Abgeschlossen wurde die Sanierung des Tiefbrunnens und der Pumpanlage im Februar 2026. Die Kosten betrugen rund 300.000 Euro.

„Durch diese Maßnahme ist nunmehr eine Notversorgung des Ortswasserleitungsnetzes gewährleistet“, betonen die Verantwortlichen, erklären aber auch, dass die Instandhaltung und die damit verbundenen Kosten des sehr alten Leitungsnetzes zukünftig eine große Herausforderung darstellen werden.