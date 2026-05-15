Auf regennasser Fahrbahn und schwierigen Fahrverhältnissen krachte es am Donnerstagabend gegen 21 Uhr auf der S6 im Bereich der Straßenbaustelle vor dem Niklasdorftunnel. Bei dem Unfall auf der Fahrspur in Richtung Wien waren insgesamt drei Pkw beteiligt. Der genaue Hergang des Unfalls ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Mehrere Personen verletzt

„Mehrere verletzte Personen wurden vom Roten Kreuz betreut und zur weiteren Versorgung ins Spital gebracht“, vermeldet die Feuerwehr Leoben-Stadt. Weiters im Einsatz waren die FF Leoben-Göss, die FF Niklasdorf, die Polizei, die Asfinag sowie letztlich auch Abschleppunternehmen.

Insgesamt waren drei Feuerwehren bei dem Unfall im Einsatz © FF Leoben-Stadt

„Die Feuerwehren waren mit dem Aufbau eines doppelten Brandschutzes sowie der Absicherung der Unfallstelle beschäftigt. Zusätzlich wurde kontrolliert, ob Betriebsmittel oder andere Flüssigkeiten austreten“, fasst die FF Leoben-Stadt zusammen. Nach Unterstützung der Abschleppunternehmen und dem Reinigen der Fahrbahn habe man wieder einrücken können. Insgesamt habe der Einsatz etwa eineinhalb Stunden in Anspruch genommen, so Daniel Ehgartner von der FF Leoben-Stadt.