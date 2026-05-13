Autofahrer, aber auch Fußgänger müssen in Trofaiach-West bis auf Weiteres mit größeren Behinderungen rechnen: Derzeit haben die Stadtwerke Trofaiach im Bereich Montanstraße, Haselweg, Gartenstraße und Buchengasse Bauarbeiten beauftragt: „Im Bereich der Westsiedlung in Trofaiach wird die bestehende Infrastruktur umfassend saniert“, heißt es dazu.

Dabei werden die Strom- und die Wasserversorgung sowie die Straßenbeleuchtung auf den neuesten Stand der Technik gebracht. „Ausgangspunkt für die Umsetzung des Projekts ist die altersbedingte Außerbetriebnahme der bestehenden 10.000-Volt-Hauptversorgungsleitung, die bisher das gesamte Gebiet versorgt hat“, so die Auskunft der Stadtwerke Trofaiach.

Synergieeffekte werden genutzt

Aus Synergie- und Effizienzgründen werden im Zuge der notwendigen Arbeiten auch Teile der Wasserleitungen erneuert: „Diese sind stellenweise bereits bis zu 60 Jahre alt. Zusätzlich erfolgt die Modernisierung der Straßenbeleuchtung.“ Insgesamt erstrecken sich die laufenden Bauarbeiten über eine Länge von etwa 800 Metern.

Die Bauarbeiten erstrecken sich über eine Länge von etwa 800 Metern © KK

Man investiere gezielt in eine sichere und moderne Infrastruktur, um die Versorgung langfristig zu gewährleisten und gleichzeitig die Lebensqualität der Menschen nachhaltig zu verbessern, betont man. Die Fertigstellung der Bauarbeiten ist für Herbst 2026 geplant: „Ein abschließendes Überfräsen der Deckschicht ist für 2027 vorgesehen.“