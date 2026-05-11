Montagvormittag, um 11.11 Uhr, wurden die Leobener Feuerwehren zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Auf der B116 Leobener Straße in Fahrtrichtung Trofaiach war es zwischen der Jakobikreuzung und der Waasenkreuzung auf Höhe Murbrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw gekommen, wie Mario Burger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt, berichtet.

„Gott sei Dank hat sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte herausgestellt, dass keine Person mehr im Fahrzeug eingeklemmt war“, führt Burger weiter aus. Eine verletzte Person war bereits aus dem Fahrzeug befreit und in ein Rettungsauto verbracht worden. Die Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss konnten daher nach kurzer Zeit wieder in die Rüsthäuser einrücken. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.

Warum es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, war vorerst noch unklar.