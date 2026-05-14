„Mein Weg als Autorin hat im vergangenen Jahr eine Dynamik aufgenommen, die ich selbst kaum fassen kann“, sagt Selina Schlager (31) aus St. Stefan. Im September 2023 veröffentlichte sie ihr erstes Buch. Ihre Liebesgeschichten verortete sie stets im Genre des K-Pop, also der koreanischen Popmusik – einfach deshalb, weil sie selbst ein großer Fan dieser Musikrichtung ist.

Inzwischen bekam das Thema K-Pop weltweit und vor allem auch in Europa massiv Aufwind. Auch das Thema K-Beauty trendet nach wie vor gerade bei Mädchen und jungen Frauen und geht auf Social Media durch die Decke. Und mit ihren im Land ihrer Träume angesiedelten, märchenhaften Romanzen ist auch Schlager alias Selly Park unaufhaltsam auf Erfolgskurs.

Mittlerweile schon zwei Bestseller

Fünf Bücher hat Schlager mittlerweile veröffentlicht, schon ihr Erstling „Be my hope“, der letztlich Auftakt zu einer Trilogie wurde, geriet zum Bestseller, der bei Tolino-Media ganz weit oben gelistet war. „Inzwischen durfte ich mich schon über meinen zweiten Bestseller freuen“, erzählt Schlager, die nach wie vor in Leoben als Sekretärin in einem Autohaus arbeitet.

Auch mit diesem Buch ist Schlager top gerankt: „Es hat sich bisher nicht ganz so gut verkauft wie ‚Be my hope‘, aber es waren jedenfalls irgendwo zwischen 5000 und 10.000 Exemplaren, die verkauft worden sind“, freut sich Schlager. Auch wenn sie ihre neuen Buchprojekte bereits aus den Verkaufserlösen finanzieren und sich sogar noch Geld auf die hohe Kante legen kann, will sie ihren Brotjob nicht aufgeben.

Das Schreiben soll Hobby bleiben

„So weit geht sich alles finanziell und zeitlich gut aus, aber mein Hauptjob ist nach wie vor meine Haupteinnahmequelle, und das Schreiben alleine reicht nicht aus, um davon leben zu können“, so Schlager. Sie wolle sich außerdem nicht unter den Druck setzen, vom Schreiben leben zu müssen: Es solle ein Hobby bleiben und ihr so weiter viel Spaß und Freude bereiten.

Vier bis fünf Mal pro Jahr ist Selina Schlager auf verschiedenen wichtigen Buchmessen unterwegs © KK

Vier bis fünf Mal pro Jahr ist Schlager mittlerweile auf Buchmessen unterwegs, um ihre Werke zu präsentieren und dafür die Werbetrommel zu rühren. Zuletzt war sie im März auf der Leipziger Buchmesse mit einem Stand vertreten, den sie gemeinsam mit drei weiteren Autorinnen betreut hat: „Sie sind aus Deutschland und arbeiten auch alle im Genre K-Romance wie ich. Wir sind vier vollkommen verschiedene Charaktere und verstehen uns hervorragend“, erzählt Schlager.

Beitrag in südkoreanischer Zeitung

Besonders begeistert und fast fassungslos gemacht habe sie ein Beitrag über ihr Werk als K-Romance-Autorin, der nun in einem südkoreanischen Medium erschienen ist. „Die Deutschland-Korrespondentin dieser südkoreanischen Zeitung mit Büro in Berlin war auf der Buchmesse unterwegs und hat mich interviewt. Ihr war zwar der weltweite Hype rund um K-Pop klar, aber sie war überrascht, dass es am deutschsprachigen Buchmarkt ein eigenes boomendes Genre K-Romance gibt“, so Schlager.

Der Beitrag über Selina Schlager alias Selly Park in einer südkoreanischen Zeitung © KK

Dass sie in einer südkoreanischen Zeitung in einem Beitrag mit Bild und Text vorgestellt wurde, kann sie noch immer nicht so recht fassen: „Es ist ein bisschen surreal und fühlt sich ein bisschen an, als wäre man in einem Film.“ Heuer führt sie ihr Autorendasein noch auf die Frankfurter Buchmesse.

Zwei weitere Werke in der Röhre

Dort kann sie zwei weitere Werke präsentieren, die noch 2026 erscheinen werden: Beide sind wenig überraschend im K-Pop-Bereich angesiedelt. Ein Buch davon ist als „Romantasy“ – also einer Mischung aus Romanze und Fantasy angelegt, das andere spielt in Dubai und Abu Dhabi, aber trotz allem im K-Pop-Dunstkreis. Und: Nach dem ersten erfolgreichen Hörbuch von „Be my hope“ ist die Vertonung der zwei weiteren Bände der Trilogie geplant.