So etwas gibt es auch nicht alle Tage. Markus Wagenhofer-Gutruf ist seit mehr als zehn Jahren beim Grünen Kreuz in Gleinstätten als hauptberuflicher Sanitäter aktiv. Kürzlich gesellte sich auch sein Sohn Julian zum Team. Er absolviert in der Regionalstelle Gleinstätten seinen Zivildienst. Deshalb sind Vater und Sohn zuweilen auch gemeinsam im Dienst und an Rettungseinsätzen beteiligt.

Erfahrung trifft Neuling

Während der Senior schon viele Dienstjahre aufweist, ist es für Sohn Julian der erste Berührungspunkt mit dem Rettungsdienst. „Hier im Zivildienst lerne ich viel dazu, nicht nur für den Beruf, sondern auch für den Alltag. Mein Vater hat schon viel im Rettungsdienst gesehen, daher kann er mir einiges beibringen“, erzählt der Zivildiener, der eigentlich zum Bundesheer gehen wollte, sich aber umstimmen ließ.

Viele Menschen sind im Rettungsdienst freiwillig für die Bevölkerung unterwegs © Grünes Kreuz Steiermark

„Als Dienstälterer muss ich mit meinem Sohn gleich umgehen wie mit anderen Kollegen. Bisher kamen wir bei den Einsätzen gut miteinander aus. Es ist schön, ihn bei seinen ersten Schritten bei der Rettung begleiten zu dürfen“, betont der Vater.

Sprössling Julian ist von seinen ersten Wochen im Dienst von der Arbeit begeistert. „Es ist eine interessante Sache, bei der Rettung zu sein. Es macht mir Spaß, Menschen zu helfen und ich kann von meinem Vater viel lernen. Werte wie Hilfsbereitschaft und Teamgeist sind dafür notwendig“, meint der gelernte Elektriker. Nach dem Zivildienst möchte er freiwillig beim Grünen Kreuz in Gleinstätten weitermachen.