Rund 220 Feuerwehrsenioren aus dem gesamten Bezirk Leibnitz kamen im Schwarzautal zum alljährlichen Kameradschaftstreffen zusammen. Dazu eingeladen hatte der Bereichsfeuerwehrverband Leibnitz gemeinsam mit der gastgebenden Wehr, der FF Breitenfeld am Tannenriegel. Das Treffen dient nicht nur dem gemütlichen Beisammensein, sondern hält die Verbindung zwischen den Generationen lebendig, wie Manfred Edelsbrunner, Seniorenbeauftragter des BFV Leibnitz, und Gerald Kaufmann, Kommandant der FF Breitenfeld a. T., betonten.

Dank und Anerkennung für die Feuerwehrsenioren gab es auch von Bereichsfeuerwehrkommandant Josef Krenn: „Ihre Erfahrung und ihr damaliges Engagement haben den Weg für die moderne Sicherheit in unseren Orten geebnet.“ Besonders verdiente Feuerwehrsenioren wurden mit Auszeichnungen gewürdigt.