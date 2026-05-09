Beim Muttertagsbrunch auf der Kästenburg machen die Genuss-Geschwister Lisa-Maria Heußerer und Jakob Jakope gemeinsam mit ihrer Mutter Ilse Jakope auf das Thema Pflegekinder aufmerksam. „Mit der „Pflegekinder-Schokolade“ von Josef Zotter, die wir an die Mütter und Familien verteilen, wollen wir Bewusstsein für ein Thema schaffen, über das in der Gesellschaft noch viel zu wenig gesprochen wird“, meint Ilse Jakope von der Kästenburg. „Aktuell werden in der Steiermark Pflegefamilien für etwa 50 Kinder gesucht, das wollen wir aufzeigen.“

Unterstützung kommt vom Charity-Projekt „Tasting Rotary“ des grenzübergreifenden Rotary-Clubs Steiermark–Štajermark: Gemeinsam mit 24 österreichischen und slowenischen Weingütern werden Großflaschen für den guten Zweck verkauft, der Erlös geht an Pflegekinderorganisationen in beiden Ländern. Auch am Vatertag, 14. Juni, wird die Initiative ab 11 Uhr bei den Gästen der Kästenburg erneut auf das Thema aufmerksam machen.