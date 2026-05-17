Der Klagenfurter Heinz-Robert Worsch hat sich schon in vielen Dingen versucht – unter anderem arbeitete der gelernte Verwaltungsassistent als Freileitungsmonteur und als Tunnelbauer und wirkte an zwei ATV-Formaten mit. In der Sendung „Bauer sucht Frau“ warb er um das Herz von Landwirtin Astrid. Auch bei „Tinderreisen“ suchte der heute 40-Jährige die große Liebe. Jetzt bestreitet der Klagenfurter allerdings einen ganz anderen Weg, er will in der Gastronomie Fuß fassen und hat das „Tasty Heaven“ im Herzen der Kärntner Landeshauptstadt übernommen.

Die Brüder Flamur und Veron Siriniqui haben im Oktober des Vorjahres ihre große Leidenschaft, Essen und gesunde Ernährung, zum Beruf gemacht und sich den Traum vom eigenen Lokal am Benediktinerplatz erfüllt. Zur Eröffnung ihres „Tasty Heaven“ kreierten sie sogar eine eigene Bowl von und für Influencerin Stephanie Davis, die eine Freundin der Familie ist. Im Jänner, nur drei Monate später, dann das plötzliche Aus – die Siriniquis begaben sich auf die Suche nach einem Nachfolger.

„Himmlisches“ Konzept übernommen

„Ich bin oft und gerne am Benediktinermarkt und hab per Zufall davon erfahren“, erzählt Worsch, der, nach eigenen Angaben, selbst gerne am Herd steht und den Gastgeber spielt. Da habe er seine Chance genutzt und sei mit den Brüdern in Kontakt getreten. Kurze Zeit später sei man sich einig gewesen, seit einigen Tagen sorgt das „Tasty Heaven“ wieder für einen „himmlischen Genuss“. Das Konzept hat der Quereinsteiger übernommen, sprich er bietet Bowls „Cloudy Buns“ an. Ebenfalls auf der Karte: Kaiserschmarrn mit mehr als 50 unterschiedlichen Toppings und Saucen. Wie auch seine Vorgänger legt Heinz-Robert Worsch auf die Qualität seiner Speisen viel Wert. Er selbst bereitet die Speisen zu, Freundin Nicole Orasch unterstützt ihn. Neu auf der Karte sind allerdings „Iced Matcha“ und „Tonic Espresso“, ein neuer Trend aus Italien.

Bestellt wird übrigens via Automat, die Bestellung geht dann direkt in die Küche. Im Lokal selbst stehen vier Verabreichungsplätze zur Verfügung, im kleinen Gastgarten weitere acht. Dort will Worsch auch im Rahmen der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft ein kleines Public Viewing organisieren. In Zukunft ist auch die Zusammenarbeit mit diversen Lieferdiensten geplant.