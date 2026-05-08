Zehn Jahre lang führte Michaela Ibounig das Café im Schloss Ferlach. Aus persönlichen Gründen setzte die Pächterin im Vorjahr aber einen Schlussstrich unter das Kapitel. Ein Jahr lang stand das Café am Sponheimer Platz nun leer und die Stadtgemeinde Ferlach war dementsprechend lange auf der Suche nach einem geeigneten Pächter. In dem Ehepaar Jovana und Michele Bucaj wurde man jetzt fündig.

Der 32-Jährige bringt jede Menge Erfahrung aus der Gastronomie mit. Der gebürtige Klagenfurter hat die Lehre zum Koch absolviert und danach in der Branche gearbeitet. Als er Vater wurde, wechselte Bucaj allerdings die Branche und verdiente als Autoverkäufer sein Geld. „Das war einfach familienfreundlicher“, gibt der Vater eines vierjährigen Sohnes offen und ehrlich zu. Jovana hingegen ist in der Gastronomie eine Quereinsteigerin, arbeitete die 40-Jährige bis dato als Krankenschwester. Jetzt unterstützt die gebürtige Bosnierin ihren Mann bei seinem Projekt.

Zurück zu den Wurzeln

Der Zufall führte das Paar, das seinen Lebensmittelpunkt in Ferlach hat, und das Lokal zusammen. „Wir waren mit unserem Kind am Spielplatz im Park vor dem Schloss und haben dort gesehen, dass das Café zu pachten wäre“, erzählt der Gastronom, der damit wieder in seine berufliche „Heimat“ zurückkehrt. „Mir hat die Gastro schon sehr gefehlt.“

Am 9. Mai geht es los. Die Bucajs haben einiges vor – sie wollen das Café zu einem Ort des Verweilens, Genießens und Zusammenkommens machen und richten ihr Angebot an Familien und alle, die mit Freunden anstoßen wollen und eine entspannte Auszeit suchen. Auch das kulinarische Angebot kommt nicht zu kurz, die Gäste erwartet eine feine Auswahl an kleinen Speisen und süßen Köstlichkeiten, wie beispielsweise diverse Panini und Bruschetta, einen Bauerntoast, frische Mehlspeisen und abwechslungsreiche Eisbecher.

Zudem will Familie Bucaj mit ihrem Café nicht nur bei Hochzeiten und anderen besonderen Anlässen ein verlässlicher Partner werden. Sie bietet auch Caterings an – von kleinen Feiern bis zu größeren Veranstaltungen. Vorerst wollen Jovana und Michele Bucaj den Betrieb alleine stemmen, können aber auf familiäre Unterstützung bauen.