In Wien werden schon seit Sonntag Fahnen geschwenkt und Lieder gesungen – Österreichs Hauptstadt ist im Songcontest-Fieber. Und auch in der Kärntner Landeshauptstadt wird der Eurovision Song Contest (ESC) auch heuer wieder gemeinsam verfolgt: Zwei offizielle ORF-Partnerveranstaltungen und Public Viewings laden Fans dazu ein, das Musikevent im eigenen Land gemeinsam zu feiern.

Im Veranstaltungszentrum Klagenfurt am Alpen-Adria-Platz steigt am 16. Mai ein offizielles Public Viewing der Landeshauptstadt. Ab 20 Uhr wird dort das ESC-Finale auf einer großen Leinwand übertragen. Der Eintritt ist kostenlos, Besucherinnen und Besucher sollen sich allerdings vorab ein Ticket reservieren – laut Veranstaltern aus organisatorischen Gründen. Es werden um die 120 Fans erwartet.

In Bars und Lokalen

Neben dem Finale im Veranstaltungszentrum wird der ESC auch im „Fürstlich“ im Museum Kärnten übertragen. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums von Udo Jürgens’ Siegertitel „Merci, Chérie“ wird dort gefeiert zugleich in freudiger Erwartung des geplanten Udo-Jürgens-Museums, das ab nächstem Jahr als dauerhafte Hommage im Museum eingerichtet werden soll. Beginn ist hier um 18 Uhr, Tickets sind keine erforderlich.

Das Finale wird für die Public-Viewing-Standorte in einem speziellen Stream kuratiert und bereitgestellt. Die Übertragung soll ohne Werbeunterbrechungen erfolgen und zusätzlich Live-Bilder aus der Wiener Stadthalle zeigen und die Stimmung vor Ort einfangen.