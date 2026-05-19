Vier Verpackungskonzepte von drei Entwicklungsteams der Rondo Ganahl AG waren prämiert beim „WorldStar Packaging Award“ in Düsseldorf. Die Preise werden in der Branche als „The Oscars of Packaging“ bezeichnet wird.

Die Firma Rondo brillierte in den Kategorien Transport, „Point of Sale“, Luxusgüter und alkoholische Getränke. Die fünf Awards gingen an die Standorte St. Ruprecht an der Raab, Budapest und Frastanz. Ein Projekt wurde sogar zweimal ausgezeichnet.

In St. Ruprecht an der Raab wurde die „Bauers Bitter-Sortimentbox“ (Bauers Bitter OG aus Floing) in der Kategorie „Point of Sale“ ausgezeichnet – „ästethische Wirkung“ werde hier mit Funktionalität verbunden. Angelehnt an eine handgefertigte Holztruhe wird auf braune Wellpappe gesetzt. Die Verpackung besteht aus drei ineinander gereihten Teilen und kommt ohne Klebstoffe aus.

Die „Bauers Bitter-Sortimentbox“ wurde ausgezeichnet © L. Schedl

Ebenfalls in St. Ruprecht an der Raab ausgezeichnet wurde das neu entwickelte Transporttray für Spiegelmotoren in der Kategorie „Transport“. Es soll die bisherige Styropor-Lösung ersetzen und wurde speziell für den autmoatisierten Einsatz konzipiert. Die Trays sind bis zu 40-lagig stapelbar, wobei die unterste Lage bis zu 400 Kilogramm Gewicht trägt.