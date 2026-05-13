Die Saison 2026/27 wird die dritte sein, in der die Österreichische Bundesliga in Zusammenarbeit mit Derbystar einen eigenen Ball haben wird. Das Spielgerät für die kommende Spielzeit wurde nun offiziell präsentiert und wird bereits ab der letzten Runde am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen.

Der Ball ist schlicht in weiß und schwarz gehalten, außerdem sind die drei Trophäen der Bundesliga, 2. Liga und Frauen-Bundesliga im Design eingearbeitet. „Wir freuen uns, pünktlich zum Titelfinish gemeinsam mit Derbystar einen Ligaball in ganz besonderem Design vorstellen zu dürfen. Mit unserem neuen Ligaball hat man bei jedem Spiel den Meisterteller als großes Ziel vor Augen – und auf dem Fuß", sagte Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer.