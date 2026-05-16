Seit 16 Jahren ist sie auf den Gewässern der Welt zu Hause
Die Villacherin Daniela Oitzinger bereist seit 16 Jahren als Kreuzfahrtdirektorin Flüsse auf der ganzen Welt. Mittlerweile ist sie für 40 Kreuzfahrtdirektorinnen und -direktoren verantwortlich. Ein Einblick in einen außergewöhnlichen Beruf.
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