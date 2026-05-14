Aufstehen, auf gutes Wetter hoffen, arbeiten, Fußball spielen, in die Sauna und wieder schlafen gehen. So sieht ein typischer Tag von Johannes Unegg in Norwegen, genauer gesagt in Bergen, aus. Der 28-jährige Lavanttaler lebt seit dem Vorjahr in der rund 300.000-Einwohner-Stadt, die an der Südwestküste Norwegens liegt. Die Stadt ist eine der regenreichsten Städte Europas mit durchschnittlich 200 bis 240 Regentage pro Jahr. „Die Gegend erinnert mich an die schöne Saualpe. Die Menschen sind zwar anfänglich reserviert und brauchen ein wenig, um aufzutauen, aber dann sind sie wirklich zuckersüß“, erzählt Unegg, der nach der Matura an der HTL Wolfsberg den Bachelor und danach den Master in Physik in Graz absolvierte. Aktuell macht Unegg, der aus Lading kommt, sein Doktorat am Geophysikalischen Institut der Universität Bergen.

Zuhause in Lading © KK/Privat

Sein Fachgebiet ist physikalische Ozeanografie. „Im Master hat es mir gefallen, mich auf Atmosphärenphysik zu spezialisieren und dort im Bereich Klima- und globalen Wandel am Wegener-Center in Graz zu arbeiten. Mein Herzensthema ist jedoch die Ozeanografie, also die Physik des Ozeans, genauer gesagt, wie sich die Strömungen entwickeln und was sie antreibt“, erklärt Unegg.

Ankunft in Bergen © KK/Privat

Leider gibt es in Österreich kein Meer, weshalb er sich anderswo nach einer Stelle für sein Doktorat umsah. „Zufälligerweise bin ich auf die Doktoratsstelle in Bergen gestoßen, die mir zugesagt hat, und glücklicherweise habe ich diese auch bekommen“, ergänzt der 28-Jährige. Genauer gesagt erforscht er die Atlantisch Meridionale Umwälzzirkulation, kurz AMOC, ein großräumiges Strömungssystem im Atlantik, das unverzichtbar für das milde Klima in Europa ist.

Insel Golta in Norwegen © KK/Privat

Und wie erklärt man das am besten? Im Jahr 1992 gab es folgendes Ereignis: Der Friendly Floatee Spill. Dabei gingen nicht ganz 29.000 Kunststofftiere wie gelbe Enten oder grüne Frösche über Bord eines Containerschiffs und wurden somit in den Nordpazifik gespült. Diese haben sich durch die Meeresströmung überall auf der Welt verteilt. Zwei Physiker haben sich das angeschaut, wie und warum sie sich entsprechend verteilt haben. „Ich mache quasi dasselbe, nur mit Computermodellen, die Ozeane und deren Rolle im Klimasystem beschreiben“, erläutert Unegg und ergänzt: „Sehr vereinfacht besteht die AMOC aus warmen Oberflächen- und kalten Tiefenströmungen.“ Die Umwälzzirkulation sei sehr wichtig für das Europäische Klima, da sie sehr viel Wärme nach Europa transportiert. „Zirka so viel wie das Äquivalent zu einer Million Atomkraftwerken“, hebt Unegg hervor.

Geophysikalisches Institut Bergen, im Hintergrund ist der Ulriken zu sehen – Hausberg in Bergen © KK/Privat

Wie es zu diesem doch eher ungewöhnlichen Interesse kam? „Wale haben mich immer fasziniert, denn auch sie nutzen die Meeresströmung, um auf langen Reisen Energie zu sparen.“ Das machen auch beispielsweise Flugzeuge mit den Höhenwinden. Diese nutzen sie als „Turbo“, um Treibstoff zu sparen und Flugzeiten zu verkürzen.

Hinzu kommt, dass die Ozeane, insbesondere die Tiefsee, schlechter erforscht und weniger zugänglich sind als die Oberfläche des Mondes. „Anthropogen gespeicherte Wärme ist die zusätzliche Energie, die durch menschliche Treibhausgase im Erdsystem zurückgehalten wird. 93 Prozent dieser überschüssigen Wärme werden in den Ozeanen gespeichert, was sie langfristig aufheizt. Umso wichtiger ist es, dass wir das System verstehen. Genau dieses Resultat hat sehr große Auswirkungen auf das Klima, vor allem die globale Mitteltemperatur, da die Ozeane als immense Wärmepuffer dienen“, betont Unegg. „Viele Medien hängen sich am Golfstrom auf, der jedoch nur eine Teilströmung von AMOC ist. Dabei kommt oft die Frage auf, ob der Golfstrom kollabiert oder nicht. Dazu kann ich nur sagen, dass das, solange sich die Erde dreht, rein physikalisch nicht möglich ist.“

Am Ulriken, den Hausberg von Bergen © KK/Privat

Neben seiner intensiven Forschungsarbeit hat sich der Lavanttaler mittlerweile gut in Bergen eingelebt, auch wenn er seine Heimat immer mal wieder vermisst. „Es gibt wenig Lokale und man geht hier nicht so wie bei uns einmal schnell auf ein Getränk. Ein guter Unterschied ist jedoch, dass hier jeder Sport macht oder aktiv draußen ist. Eine Kombination aus beiden Ländern wäre super“, sagt Unegg mit einem Lachen.

Bryggen in Norwegen © KK/Privat

Drei Mal im Jahr versucht er seine Liebsten in der Heimat zu den klassischen Feiertagen wie Weihnachten, Ostern oder im Sommer zu besuchen. Denn hier vermisst er neben seiner Familie und den Freunden auch die Sonne und den Most. Deshalb wird auf Heimatbesuch gerne gewandert, Freunde besucht und gut gegessen. „Aktuell geht die Sonne gegen 22 Uhr unter, zur Sommersonnwende um zirka 23 Uhr. Im Gegensatz zum Winter da wird es bereits um zirka 15 Uhr dunkel“, betont der 28-Jährige.

Sein Vertrag läuft bis Oktober 2029 – ob er im Norden bleibt oder zurück in die Heimat kehrt, kann Unegg zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen: „In diesem Jahr verbringe ich meinen ersten Sommer hier. Auf den freue ich mich schon sehr.“