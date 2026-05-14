Vor rund zehn Jahren haben Michaela Kois und ihr Lebensgefährte Johannes Phillips aus Bad St. Leonhard mit dem Bio-Gemüseanbau begonnen. „Wir lieben einfach Gemüse und die Vielfalt, die es bietet. Im Prinzip ist aus einem kleinen Acker dann ein großer geworden“, erzählt Kois über die Anfänge. Im Frühjahr bieten sie und Phillips Jungpflanzen an und ziehen alle Pflanzen selbst mit samenfestem Saatgut – also keine Hybriden. Und mit diesen Jungpflanzen sind sie ab sofort mit einem Stand am St. Andräer Wochenmarkt vertreten.

Die Jungpflanzen am Wochenmarkt in St. Andrä © KK/Privat

Was es dort zu kaufen gibt? „Die Frage ist eher, was es nicht gibt“, sagt Kois mit einem Lachen. Von Tomaten, Paprika bis hin zu Zucchini oder Gurken gibt es auch speziellere Pflanzen wie Yacon (Wurzelknolle) oder Eisenkraut. „Wir haben auch eine komplette Kräuterpalette. Neben den Klassikern wie Basilikum bieten wir auch französischen Majoran an“, zählt Kois auf, die auch am Wochenmarkt am Weiher mit ihren Jungpflanzen vertreten ist.

Bio-Jungpflanzen © KK/Privat

Über das Jahr verteilt gibt es dann das frische Gemüse, entweder in der Selbstbedienungshütte in Bad St. Leonhard oder in Form einer Abo-Kiste, die von ihnen jeden Donnerstag zugestellt wird. Dabei gibt es ein Modell für 20 oder 25 Euro, jede Kiste enthält das, „was gerade auf dem Acker wächst“. In St. Andrä sind die Jungpflanzen jeden Samstag von 8 bis 12 Uhr am Marktplatz erhältlich. Weitere Standler am Wochenmarkt bieten Fleisch- oder Imkereiprodukte, Obst, Backware oder Hausgemachtes wie Schnäpse, Liköre oder Marmeladen an.