Rund 40 Jahre ist es her, dass Leopold Raab, Bergretter aus Trofaiach, den Grundstein für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Bergrettung Steiermark gelegt hat. In all den Jahren war Raab nicht nur als aktiver Bergretter im Einsatz, sondern hat mit viel Herz und Eifer die umfangreichen Tätigkeiten und die Geschichte der Bergrettung niedergeschrieben und somit erhalten. Für sein langjähriges Wirken wurde der 78-Jährige mit dem Goldenen Verdienstkreuz des Landes Steiermark ausgezeichnet.

Trotz dieser Wertschätzung betont Raab, „nur als Funktionär“ ausgezeichnet worden zu sein; die an diesem Tag ebenfalls geehrten Bergretter aus dem Gebiet Hochschwab hätten einen „brutalen Einsatz“ zu bewältigen gehabt.

Eintritt in Bergrettung 1981

Brutal – nämlich im Arbeitsaufwand – dürfte sich aber auch die ehrenamtliche Tätigkeit gestaltet haben, die Raab in all den Jahren geleistet hat. „Ich bin 1981 als Bergretter in Trofaiach eingetreten.“ Ausschlaggebend war seine Begeisterung für das Bergsteigen. „Als Jugendlicher war ich gerne in den Bergen unterwegs. Als ich einen Bergretter gesehen habe, ist mir sein schönes Abzeichen aufgefallen. So entstand der jugendliche Wunsch, etwas Besonderes zu sein, denn die Bergrettung war elitär“, schmunzelt Raab.

Ein persönliches Erlebnis habe den Entschluss schließlich bekräftigt: „Ich bin auf der Griesmauer schwer verunglückt. Da habe ich mir gedacht: Es wird Zeit, dass du etwas lernst und auch anderen helfen kannst.“

Nach seinem Eintritt in die Bergrettung übernahm Raab die Position des Schriftführers. „Als Lehrer hat sich das angeboten“, meint der ehemalige Direktor der Franz-Jonas-Volksschule Trofaiach.

Sammeln und archivieren

Anfang der 1990er-Jahre sei durch den damaligen Landesleiter die Idee entstanden, ein Informationsheft für die über 50 Ortsstellen ins Leben zu rufen, um dem „dünnen Informationsfluss“ entgegenzuwirken. So sei schließlich die Schriftreihe 140er – nach dem alpinen Notruf – gestartet. Später folgte darauf das heute noch erscheinende Bergretter-Magazin.

Verantwortlich zeichnete Raab auch für die Gestaltung eines Ausbildungsbuches für die Bergrettung, das in drei Ausgaben erschienen ist. „Ich bin dann draufgekommen, dass wir eigentlich nichts über die Bergrettung wissen“, und so hat Raab in mühsamer Arbeit und engem Austausch begonnen, Unterlagen und Dokumente der Ortsstellen zu sammeln und ein Archiv aufzubauen, um die wichtigsten Dinge sicherzustellen und zu digitalisieren. Gleichzeitig wurden Informationen zur Bergrettung auf Landesebene gesammelt, um die geschichtliche Entwicklung darstellen zu können.

Was in all den Jahren folgte, waren unter anderem die Erstellung von Chroniken von Ortsstellen, die Gestaltung von Festschriften oder eine Ausstellung in St. Peter-Freienstein über die Arbeit der Bergrettung. Auch die Darstellung der Ausbildungstätigkeiten, wichtiger Einsätze sowie Statistiken zählten zu Raabs Aufgabengebiet. „So entstand die Bezeichnung Referent für Presse, Archiv und Öffentlichkeitsarbeit, ich hatte also ein riesiges Aufgabengebiet.“

Gute Kameradschaft

Mittlerweile habe Raab mit den „ganz aktiven Tätigkeiten nachgelassen“, an der Bergrettung schätze er aber die Kameradschaft sowie die tolle Entwicklung der Ortsstelle Trofaiach, die auch im Nachwuchsbereich gut aufgestellt sei.

Als Herausforderung sieht er die sich ständig ändernden Anforderungen bei Bergungen: Früher waren es Paragleiter, heute müsse man sich unter anderem mit Wingsuit-Unfällen auseinandersetzen. „Die Bergrettung steht wie zuletzt auch bei Bränden im Einsatz, um die Einsatzkräfte zu sichern, damit sie löschen können. Da braucht es Leute mit dem richtigen Know-how.“