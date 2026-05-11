Unter der Leitung von Stefan Hofer stellte die Bürgermusik Millstatt am Freitag einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis, warum das Orchester seit Jahren zu den erfolgreichsten Klangkörpern des Landes zählt. Erst kürzlich erreichte die Kapelle bei den Konzertwertungsspielen in der höchsten Wertungskategorie (D) hervorragende 90 Punkte. Nach einem energiegeladenen Auftakt mit dem Konzertmarsch „Die Auferstehung des Spartakus“ von Rudolf Mysko erlebten die Besucherinnen und Besucher im Rahmen des Frühjahrskonzerts die gesamte Bandbreite der Blasmusik.

Das Programm reichte von traditionellen Werken wie „Salemonia“ oder der „Zaucher-Polka“, einer Eigenkomposition von Robert Hofer, über sinfonische Stücke wie „Sisi – Kaiserin von Österreich“ und „Danza Sinfonica“ bis hin zu Popklassikern wie „Isn’t She Lovely“ von Stevie Wonder. Einen besonderen Höhepunkt bildete „Pati’s Bounce“, eine Eigenkomposition von Stefan Hofer, bei der Maximilian Berndl an der Trompete und Alexandra Lassnig-Walder am Saxophon als Solisten glänzten.

Im Rahmen des Konzertes wurden zudem mehrere Musikerinnen und Musiker für ihre Leistungen und Verdienste ausgezeichnet. Das Leistungsabzeichen in Silber erhielten Florian Berndl, Nico Schmölzer und Karl Söllnbauer. Mit dem Leistungsabzeichen in Gold wurde Maximilian Berndl ausgezeichnet. Über ihren Studienabschluss „Masterstudium Instrumental- und Gesangspädagogik sowie Klarinette“ darf sich Jana Oberndorfer freuen. Dazu gratulierte auch Obmann Florian Egger.

Alexander Thoma, Florian Berndl, Maximilian Berndl, Alexandra Egger, Stefan Süssenbacher, Karl Söllnbauer und Stefan Hofer © Bürgermusik Millstatt

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft erhielten Hannes Weinbrenner (25 Jahre, Verdienstabzeichen in Bronze), Christian Göckler (40 Jahre, Verdienstabzeichen in Silber), Stefan Hofer und August Walter (jeweils 50 Jahre, Verdienstabzeichen in Gold) sowie Oswald Hofer für 80 Jahre Mitgliedschaft. Karin Fercher wurde für ihre 20-jährige Vorstandstätigkeit mit dem Verdienstkreuz in Silber ausgezeichnet. Neu in den Verein aufgenommen wurden Lukas Kapeller (Trompete) und Iris Mentil (Flöte).

Eine besondere und laut dem Landesobmann des Kärntner Blasmusikverbandes, Stefan Süssenbacher, wohl einzigartige Ehrung wurde Oswald Hofer zuteil: Für seine beeindruckende 80-jährige Tätigkeit im Dienste der Kärntner Blasmusik erhielt er die Ehrenurkunde des Kärntner Blasmusikverbandes. Der 93-Jährige prägt die Bürgermusik Millstatt seit Jahrzehnten und gilt als einer der ältesten noch aktiv in einem Verein tätigen Musiker Kärntens. Mit seinem außergewöhnlichen Engagement und seiner jahrzehntelangen Verbundenheit zur Blasmusik ist Oswald Hofer weit über die Gemeindegrenzen hinaus ein besonderes Vorbild für Generationen von Musikerinnen und Musikern.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verfolgten das Frühjahrskonzert im Kongresshaus Millstatt. Unter den Gästen befanden sich unter anderem Stiftspfarrer Pater Slawomir Czulak, Bürgermeister Alexander Thoma sowie der Landesobmann Stefan Süssenbacher und Ehrenbezirksobmann Rudi Egger vom Kärntner Blasmusikverband.