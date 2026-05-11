Im Oktober wird in Werfen ein Licht ausgehen, das Österreichs Küche über Jahrzehnte heller gemacht hat, als es viele bemerkten. Karl und Rudi Obauer sperren zu. Ein Satz, der nüchtern klingt – und dennoch das Ende einer Ära beschreibt.

Die großen Köche erkennt man oft daran, dass sie Trends überleben. Die ganz großen daran, dass sie nie welchen hinterherlaufen mussten.

Die Obauers waren solche Köche. Pioniere, lange bevor Österreich sich kulinarisch selbstbewusst gab. Lehrmeister für Generationen. Und zugleich unbeirrbare Stilisten. Während anderswo molekulare Nebelschwaden aufzogen, Nordic Purism zur Religion wurde oder jeder zweite Teller aussehen wollte wie ein Architekturmodell, blieb man in Werfen bei etwas viel Schwierigerem: bei sich selbst.

Berthold, Angelika, Rudi und Karl Obauer. © Armin Walcher

Diese Küche hatte immer Welt. Aber nie Eitelkeit.

Französische Präzision, österreichische Seele, alpine Produkte, asiatische Leichtigkeit – bei den Obauers wirkte das nie wie Konzeptküche, sondern wie Erfahrung. Wie Reisen, Erinnerungen und Handwerk auf einem Teller. Ihr Stil war nicht modisch, sondern gewachsen.

Genau deshalb wurde Werfen zu einem kulinarischen Kraftzentrum. Nicht wegen Lautstärke, sondern wegen Konsequenz. Viele der heute gefeierten Spitzenköche Österreichs haben in Markt 46 gelernt, wie man Geschmack nicht dekoriert, sondern entwickelt. Die Obauers waren nie bloß Gastgeber eines Spitzenrestaurants. Sie waren Schule. Haltung. Maßstab. Und vielleicht liegt gerade darin ihre größte Leistung: Sie haben gezeigt, dass Provinz kein geografischer Begriff ist. Sondern ein geistiger. Aus Werfen wurde Weltklasse – ohne die eigene Herkunft zu verleugnen.

Nun endet dieses Kapitel im Oktober. Natürlich wird Österreich weiterhin großartig essen. Es gibt genug Talente, genug kreative Köpfe, genug internationale Anerkennung. Aber Häuser wie jenes der Obauers entstehen nicht einfach neu. Sie wachsen über Jahrzehnte. Mit Disziplin, Charakter und einer Handschrift, die nicht bei jedem Trend neu erfunden wird. Wenn die letzten Gäste gehen, verliert Österreich deshalb mehr als ein Restaurant. Es verliert ein Stück kulinarischer Identität.