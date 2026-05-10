Allein der Schulausflug zu einem Bauernhof dürfte für den sechsjährigen Henrik aus dem südlichen Norwegen schon aufregend gewesen sein. Dort, in Brandbu, etwa 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Oslo, machte der Erstklässler auf einem Feld obendrein eine faszinierende Entdeckung: Der Bub fand ein Schwert in der Erde, das laut Experten rund 1200 bis 1300 Jahre alt ist.

Der Griff der Waffe hatte Henriks Aufmerksamkeit erregt: „Dieser Teil ragte aus dem Boden hervor“, erklärt er in einem Video von „Avisen Hadeland“. Andere hätten das unscheinbare Metall voller Rost und Erde wohl gar nicht gesehen - der Fund ist der Neugier des Sechsjährigen zu verdanken. „Also dachte ich, ich hebe es auf und schaue, was es ist“ – plötzlich hielt das Kind ein einseitig geschliffenes Schwert in den Händen.

„Unglaublich stolz auf die Kinder“

„Wir glauben, dass das Schwert etwa 1.300 Jahre alt ist, also aus der Merowingerzeit oder dem Beginn der Wikingerzeit stammt“, teilte die lokale Abteilung für Kulturerbe mit. In diese Zeit fielen wichtige kulturelle und militärische Entwicklungen in Skandinavien. Nicht umsonst ist die Region Hadeland für ihre lange Geschichte bekannt.

Die Kinder und die Lehrer hätten richtig gehandelt und einen Archäologen der Bezirksverwaltung hinzugezogen, heißt es. „Wir sind unglaublich stolz auf die Kinder, die das Schwert auf dem Feld entdeckt haben. Großartig“, wird die Denkmalschutzbehörde in „Ancient Origins“ zitiert. Henrik präsentierte das Schwert stolz seinen Klassenkameraden. Das historische Relikt landete nun im Kunsthistorischen Museum in Oslo.

Rekord-Münzfund in der Nähe

Erst im April waren auf einem Acker bei Rena, ungefähr 100 Kilometer nördlich von Brandu, mehr als 3000 Silbermünzen aus der Wikingerzeit gefunden worden. Zwei Sondengänger hatten zunächst 19 Exemplare der Taler ausgegraben, als sie die Behörden über ihren Fund verständigten. Die Münzen sind perfekt erhalten und gelten als größter Wikingerschatz Norwegens.