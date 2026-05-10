Mit einer Seite nahe des Abhangs, mit der Front im beschädigten Geländer: So fanden die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bruck/Mur am Samstagnachmittag einen Transporter am Schlossberg vor. Ein Lieferant war vom Weg abgekommen und ins Geländer gefahren. Verletzt wurde niemand.

Die Bergung war kein Kinderspiel. „Da kaum Anschlagpunkte vorhanden waren, wurde eine Freilandverankerung mittels Platten und Erdnägel installiert“, schreibt die Feuerwehr nach dem Einsatz. Letztlich konnte der Wagen durch den Einsatz zweier Greifzüge geborgen werden.