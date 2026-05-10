Ein drohender Waldbrand konnte am Samstagnachmittag rechtzeitig eingedämmt werden. Gegen 14:30 Uhr zog ein kurzes, aber heftiges Gewitter über das Murtal hinweg. Kurz nach dem Ende des Gewitters erreichte die Feuerwehren Großlobming und Apfelberg ein Notruf: Ein Baum hatte Feuer gefangen.

Dank des schnellen Eingreifens von insgesamt 32 Feuerwehrleuten konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Einsatzleiter Abschnittsbrandinspektor Christoph Leitner von der Feuerwehr Großlobming berichtete, dass die Einsatzkräfte zügig vor Ort waren und den Brand rasch unter Kontrolle brachten.

Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet.