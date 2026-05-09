Ein sogenannter Hacker – ein Lkw, der bei der Arbeit im Wald eingesetzt wird – hat am Samstagvormittag in einem abgelegenen Waldstück bei Weißkirchen aus vorerst unbekannter Ursache Feuer gefangen. Der Fahrer alarmierte die Einsatzkräfte, mit Feuerlöschern rückten er und der Grundbesitzer dann den Flammen zu Leibe.

Der umliegende Wald wurde vorsorglich mit Wasser benetzt © FF Weißkirchen

Das Duo war dabei erfolgreich, der Feuerwehr Weißkirchen blieben somit, am Einsatzort angekommen, nur mehr Nachlöscharbeiten am Lkw und die „vorsorgliche Benetzung des umliegenden Waldes“, wie es heißt. Weil Funkenflug ausgeblieben war, konnte nach der Kontrolle mit der Wärmebildkamera „Brand aus“ gegeben werden.