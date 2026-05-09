Militärmusik spielte in der Wolfsberger Innenstadt auf

In Kooperation mit der Stadtgemeinde Wolfsberg lud die Militärmusik Kärnten unter der musikalischen Leitung von Oberst Dietmar Pranter zu einem Konzert auf den Hohen Platz. Die zahlreichen Besucher konnten sich über einen abwechslungsreichen musikalischen Genuss von traditionellen Märschen bis hin zu moderner Unterhaltungsmusik erfreuen. Die über 50 Musiker und Musikerinnen zeigten sich in Bestform und mussten mehrere Zugaben spielen.