Weil sich ein Arbeiter nach Revisionsarbeiten im Poolbereich eines Beherbergungsbetriebs plötzlich unwohl gefühlt hatte und ins Krankenhaus gebracht werden musste, wurden am Freitagabend die Feuerwehren Ruperting, Haus und Aich alarmiert. Es stand im Raum, dass sich der Mann eine Gasvergiftung zugezogen haben könnte – die Feuerwehr wurde „zur Ursachenfindung und Sicherung des betroffenen Bereichs gerufen“, heißt es.

Bei der Lageerkundung wurde festgestellt, dass sich keine weiteren Personen in der Gefahrenzone befanden. Sie wurde im Anschluss mittels Gasmessgerät kontrolliert und das dazugehörige „Gebäude bis auf Weiteres gesperrt“, so die Feuerwehr.

Atemschutztrupps kontrollierten

Gasalarm gab es am späten Freitagabend gegen 21.30 Uhr auch in Pruggern. Die Bewohner des betroffenen Hauses wurden von Kräften des Roten Kreuzes versorgt, mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehren Pruggern, Michaelerberg und Gröbming kontrollierten die Räumlichkeiten mit Gasmessgeräten und belüfteten sie. Im Einsatz standen insgesamt 51 Feuerwehrleute.

Samstagfrüh führte die Feuerwehr erneut eine Kontrolle durch, danach konnte das Gebäude wieder freigegeben werden.