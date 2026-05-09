Nachdem Katy Perry (41) öffentlich Kritik an Donald Trumps Politik und besonders an seiner Einwanderungs- und Zollbehörde ICE äußerte, ist die Pop-Ikone Teil der Eröffnungsshows der Fußball-WM in Nordamerika. Gleich in drei Ländern finden Eröffnungsspiele statt, weshalb es auch drei Shows geben soll. Musiker wie Michael Bublé, Belinda, Alanis Morissette und die mexikanische Rockband Maná treten dabei auf. Die 41-Jährige soll die Fans vor dem Auftaktspiel USA gegen Paraguay in Los Angeles einstimmen.

Der US-Präsident dürfte von Perrys Auftritt weniger begeistert sein. Sie hat seine Politik als unerträglich bezeichnet und mit ihrem Partner Justin Trudeau, dem ehemaligen Premierminister Kanadas, lief es für Donald Trump politisch eigentlich nie gut.

Besondere Feierlichkeiten zu „America 250“

Die USA feiern während der Fußball-WM an ihrem Nationalfeiertag („Independence Day“). Aus diesem Anlass sind beim Achtelfinalspiel am vierten Juli in Houston und Philadelphia besondere Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung der USA vorgesehen, wie die „New York Times“ berichtet. Seit seinem erneuten Amtsantritt soll Präsident Trump bereits zahlreiche Maßnahmen ergriffen haben, um Veranstaltungen rund um „America 250“ voranzutreiben.

Besonders kritisch soll sich die 41-jährige Sängerin gegenüber seiner Einwanderungspolitik geäußert haben. Nach dem Tod von Alex Pretti durch die Grenzschutzbehörde – wir berichteten – hatte die Sängerin bei Instagram dazu aufgerufen, „Wut in Taten zu verwandeln“.