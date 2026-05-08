Nach den Sitzungen diverser Kommissionen in Portorož jubelte man bei der FIS: Endlich ist die Vierschanzen-Tournee auch für Frauen in der kommenden Saison gesichert. Weil nun auch in Innsbruck auf der Bergisel-Schanze eine Flutlichtanlage installiert wird, ist der Weg frei. Der Plan: Auf jeder der vier Stationen – Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, eben Innsbruck und Bischofshofen – sollen die Frauen jeweils am Tag vor den Männern ihre Tournee-Springen absolvieren. Die Bewerbe in Villach, die bisher statt Innsbruck und Bischofshofen gesprungen wurden, wandern auf einen Termin nach der WM in Falun Ende Februar, der Weltcup in Hinzenbach rückt auf Ende November als zweite Station nach dem Weltcup-Auftakt in Lillehammer nach vorne.

Und während FIS-Präsident Johan Eliasch „einen echten Meilenstein“ bejubelt, braute sich im Hintergrund Ungemach zusammen. Die deutsche „Bild“ etwa sieht die gesamte Vierschanzentournee in Gefahr. Und richtig: Auf dem auch von der FIS zum Download bereitgestellten provisorischen Kalender für die kommende Saison ist Garmisch (noch) nicht vermerkt. Da steht nur „GER“ zu lesen. Hintergrund ist ein Streit zwischen dem Skiclub Garmisch-Partenkirchen und dem Deutschen Skiverband, schreibt die „Bild“.

Im „Draft“ für den Weltcup-Kalender fehlt Garmisch noch © FIS

Auslöser ist – natürlich – das Geld. Der DSV überweist Garmisch jedes Jahr Geld für die Nutzung der Schanze, dem Vernehmen nach eine niedrige siebenstellige Summe. Selbst nimmt der DSV via Sponsoren und TV-Verträgen Geld ein. Angeblich wurde diese Entschädigung für Garmisch-Partenkirchen seit 20 Jahren nicht angepasst, die Bayern sollen nun um 30 Prozent mehr verlangen, das will der DSV nicht zahlen.