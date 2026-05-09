Statt vor einer Fußballmannschaft sprach Trainer Klaus Schmidt am Freitagabend im Aflenzer Sublime vor einem wissbegierigen Pubquiz-Publikum. Die Kommandos dabei? Ähnlich deutlich wie am Fußballplatz. „Nur der Vorname ist mir zu wenig für einen Punkt“, nahm er einem Team schnell die Hoffnung.

Etwas unruhig wurde es zu Beginn trotzdem, und das bei der süßesten Frage des Abends. Der Name eines Schokoriegels schien unlösbar. Die Auflösung Schmidts, dass es sich dabei um ein Duplo handle, wollte keiner gelten lassen. Mit sich verhandeln ließ der erfahrene Trainer trotzdem nicht.

Eine baldige Wiederholung des Pubquiz-Abends ist angedacht © KLZ / Markus Lösel

Gegonnt, souverän und mit viel Schmäh führte Schmidt, der bis zum Oktober letzten Jahres gemeinsam mit Adi Hütter die AS Monaco trainierte, durch den weiteren Abend. Fast alle der gekommenen Gäste kannte der Aflenzer persönlich. „Das macht das Ganze auch aus. Ich habe eine Riesenfreude hier zu sein“, sagte er.

Die Aufgaben hat er sich dabei selbst ausgemacht. Die Fragen reichten vom aktuellen Zeitgeschehen bis hin zu Brücken, Hütten und Apres-Ski-Hits. „Ich war in letzter Zeit viel in den Bergen unterwegs und habe da so einiges gehört“, erklärte Schmidt die besagte Runde, die alle Teams zum Mitsingen brachte.

Das Sublime war gut gefüllt, elf Gruppen quizzten mit © KLZ / Markus Lösel

Nach einigen beantworteten Fragen konnte sich schließlich eine Kapfenberger Lehrer-Runde den umkämpften Sieg holen. Die augenzwinkernde Analyse von Schmidt: „Wir haben sie nicht umsonst so lange studieren lassen.“ Wie er selbst sein Heimspiel in Aflenz bewertet? „Ich habe das jetzt schon öfter gemacht. Der Spaß ist immer da. Es wird wieder Fortsetzung geben.“