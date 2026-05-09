Nicht nur am Muttertag bewerben sogenannte „Tradwives“-Influencerinnen das Bild der traditionellen Ehefrau, Mutter und Hausfrau vor einem Millionenpublikum. Ein Trend der jüngeren Generation, der für Rückschritt oder Selbstbestimmtheit steht? Wie sehr hat der Feminismus nach jahrzehntelangem Kampf um Halbe-Halbe und Chancengleichheit die Frauen vorangebracht, oder erleben wir gesellschaftlich gerade einen Rückschritt, der neue Gräben auch zwischen den Frauen schafft?

Im ORF-Talk „Das Gespräch“ diskutiert Susanne Schnabl-Wunderlich mit

Julia Herr stv. SPÖ-Klubobfrau,

Maria Rauch-Kallat

ehem. Frauenministerin ÖVP,

Anna Schneider

Chefreporterin „Welt“ und

Barbara Haas

Autorin, Journalistin „Kleine Zeitung“

Sendungshinweis: Am 10. Mai um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.