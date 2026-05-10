Wir sitzen im Garten meines heimatlichen Bauernhofes in Gröbming und es ist ein Tag, der an Kitsch kaum zu überbieten ist. Der Himmel ist blau, hinter uns liegt die Kammspitze, daneben der Stoderzinken. Wir, das sind meine Mutter Hannelore Haas und ich, ihre jüngste Tochter. Ich nenne sie Mutti, was altbacken klingt, aber auch vertraut. Und ich möchte von ihr wissen, wie sie jetzt, mit 85 Jahren, auf den Muttertag blickt und ob sie für mich, die ich auch zwei Kinder habe, ein paar Tipps parat hat, was eine gute Mutter ausmacht. Ach ja, und obwohl ich als Jüngste natürlich froh bin, möchte ich auch wissen, warum sie so viele Kinder bekommen hat.

Ein Gespräch mit Hannelore Haas im Garten in Gröbming. © Christoph Kleinsasser

Was macht eine gute Mutter aus, Mutti?