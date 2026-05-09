Wir werden tattrig, also eine immer ältere Gesellschaft. Das macht uns nicht nur alle immer grantiger, sondern es bringt uns auch finanziell in arge Schwierigkeiten, denn die meisten Sozialsysteme bei uns sind darauf ausgelegt, dass mehr Menschen einzahlen, als rausnehmen – wie etwa bei den Pensionen. Da das nicht mehr klappt, zahlt der Staat fett dazu. Im Jahr 2025 waren es fast 33 Milliarden Euro. Geld, das wir nicht haben. Doch dieses Dilemma ändert den Blick auf Familie und Kinder überhaupt nicht. Es ist, als hätte das eine nichts mit dem anderen zu tun.

Der Papamonat ist völlig unzureichend, um Kinder attraktiv zu machen. © IMAGO/Monkey Business 2

Dass wir in Österreich die höchste Teilzeitrate bei Müttern im gesamten EU-Schnitt sehen, nämlich 70 Prozent, wie das Momentum-Institut gerade errechnete, stört uns nicht. Dass immer nur Mütter und nie Väter in längere Karenz gehen, stört uns auch nicht. Weniger als ein Prozent aller Väter nimmt eine Karenzzeit von mehr als sechs Monaten. Wir feiern den „Papamonat“ und alle Mütter, die bei klarem Verstand sind, können dabei nur die Augen rollen, weil vier Wochen genau NICHTS sind.

Dass die hohe Teilzeitquote mit der unzureichenden Möglichkeit einer ordentlichen Kinderbetreuung zusammenhängt, stört auch niemanden. Wir wissen das schon lange, auch dass Teilzeit zu weniger Pension führt und damit Frauen dauerhaft schädigt; aber der Blick auf unsere „Teilzeit-Krise“ ist, dass der ÖVP-Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer von einer „Lifestyle-Teilzeit“ spricht. Wir haben ein Frauenministerium mit einer engagierten SPÖ-Ministerin Holzleithner, doch die kann in Wahrheit wenig tun, denn ihr Ministerium hat trotz eines Budgets von mehr als 33 Millionen Euro kein Geld für Kinder, denn das meiste Geld fließt in Organisationen, die sich um Gewalt gegen Frauen kümmern, denn dort brennt ebenfalls der Hut.

Claudia Bauer (ÖVP) denkt, dass mehr „Gpür“ schon reichen würde, um auch mehr Kinder zu wollen. © APA / Roland Schlager

Die für Kinder zuständige Familienministerin Bauer (ÖVP) hat dazu dankenswerterweise einen ganz gelockerten Zugang und meint, dass sich Frauen nicht so anstellen und einfach Kinder kriegen sollten: „Wie früher“. Sie fordert „mehr Gspür“ und „weniger Verkopfung“ beim Thema Kinderkriegen. Na, dann ist ja alles gut.

Das haben sich die 300.000 Alleinerziehenden sicher auch gedacht. Schon jede fünfte Familie besteht nur aus einem Elternteil und fast 90 Prozent davon sind Frauen, also Mütter. Warum sind sie alleine und damit vielfach armutsgefährdet? Warum sind 600.000 Frauen bei uns arm? Weil Männer einfach gehen können. Und es auch tun. Männer haben keine Nachteile. Weil sie eben auch keine Kinder kriegen. Vielleicht wäre genau das der Gamechanger. Wenn Männer endlich schwanger werden könnten, dann hätten wir flott einen Plan, wie „Mann&Beruf&Kind“ aufgesetzt werden müsste.

Okay, das war jetzt ein bisschen Science Fiction, also zurück zu den realen Dingen. Ein Blick nach Skandinavien reicht völlig fürs erste. Im Vorzeigeland Island wird die Karenz zwischen Mutter und Vater komplett fair aufgeteilt und sie ist verpflichtend, sonst gibt es kein Geld. Das führt dazu, dass 90 Prozent der Väter in dieser langen Karenz sind. Und es führt dazu, dass Island eine der höchsten Geburtenraten in Europa hat. Und übrigens auch im Global-Gender-Pay Report seit Jahren konstant auf Platz 1 liegt.

Wir entfalten durch Babys und Kinder unsere Empathie. Auch das ist gesellschaftlich relevant. © Corbis

Das Thema Kinder ist freilich nicht nur rational, denn natürlich sind Kinder viel mehr als nur ein gesellschaftlich wichtiger Faktor. Sie sind am Ende das, warum es sich zu leben lohnt, sie sind das, was wir weitergeben. Sie sind es, die uns zu fühlenden Wesen machen, weil sie so lange so hilflos sind. Wir ziehen sie auf und legen über ihre Hilflosigkeit unsere Empathie frei.

Aber auch wenn man nüchtern draufschaut, wäre es höchst an der Zeit, das „Familienthema“ mit harter Währung zu rechnen. Andernfalls ist es nicht verwunderlich, dass sich immer weniger Frauen gegen das „Risiko“ Kind und für ihre finanzielle Unabhängigkeit entscheiden. Oder im schlimmsten Fall eine „Tradwife“ wie aus den 1950er-Jahren werden wollen.

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